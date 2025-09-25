Ford Experience: con circuito propio, Goldstein puso a prueba las nuevas “naves” del Óvalo

Mendoza vivió en Chacras de Coria una experiencia diferente con esta nueva edición del Ford Experience, donde clientes y amigos de la marca disfrutaron de una tarde soleada que combinó pruebas de manejo por circuitos realmente atractivos, gastronomía, música y las últimas novedades en pickups.

El evento tuvo como eje principal una pista off-road especialmente diseñada para demostrar las capacidades de los distintos modelos. Allí, los participantes comprobaron el ADN aventurero de la Ford Ranger, un emblema de la marca, referente en potencia y sofisticación dentro del segmento, y de la Ford Maverick, ideal para un estilo de vida urbano y versátil, pero con espíritu todoterreno.

Lejos de ser una prueba de manejo convencional, la jornada ofreció un mix de adrenalina, confort e innovación junto a pilotos especialistas en la materia. Los asistentes exploraron de primera mano los sistemas de seguridad, las tecnologías de asistencia al conductor y las prestaciones que distinguen a cada vehículo, acompañados por un equipo de especialistas.

Ignacio Goldstein, responsable de Ford Goldstein, destacó la importancia de acercar esta propuesta a la provincia: “Es un gran momento para que todos puedan probar la pick-up por excelencia del mercado, un segmento totalmente renovado, con nuevos estándares, con mucha seguridad, innovación tecnológica y motorizaciones nuevas”, señaló destacando que eso se vio reflejado en la concurrencia y que por ello, las expectativas son muy altas. “Venimos con buenos resultados en lo que va del año y esperamos crecer todavía más”, agregó.

Por otro lado, también subrayó que la marca busca abarcar un público amplio. “Dentro de la gama Ranger abarcamos desde vehículos de trabajo, para minería, petróleo, industria o agro, hasta usos urbanos y familiares con gran confort de marcha. Sumamos la Maverick, pensada más para lo urbano, la Ranger Raptor como opción de alta performance y la serie F. Es el portafolio más amplio del mercado en pick-up”.

Precios y accesibilidad

En cuanto a la inversión, explicó que la gama arranca en torno a los 40 millones de pesos y se extiende ampliamente según las configuraciones. “Lo importante es que hay opciones de financiamiento muy competitivas: planes de ahorro, permutas, operaciones de contado, créditos del Banco Nación y convenios exclusivos con bancos como ICBC, con tasas subsidiadas del 9% anual. Hay múltiples alternativas para acceder”, dijo.

Respecto del mercado, desafiante en estos momentos, Goldstein reconoció que si bien hay incertidumbre, paralizarse es lo peor y que hay que adecuarse a los tiempos que corren. “Una pick-up Ford no solo es un vehículo, es una inversión: te asegura valor de reventa y eso nos posiciona en la mente del cliente”.

Además de la experiencia de manejo, el encuentro brindó espacios de relax e interacción social, con propuestas gastronómicas y música que hicieron del evento una verdadera celebración del espíritu que este encuentro intentó transmitir.

En paralelo, Goldstein Ford presentó su completo portfolio de productos: las pickups Ranger y Maverick, los SUVs Everest, Territory y Bronco Sport, además de los imponentes Bronco y F-150, íconos de la marca en el mundo.

Para finalizar, y respecto a la consulta por las nuevas marcas que compiten en el segmento, Goldstein sostuvo que es sano y le da al consumidor la posibilidad de comparar. “La competencia es sana y le da al consumidor la posibilidad de comparar. Pero Ford lleva 100 años en Argentina y esa trayectoria es difícil de igualar. Si el usuario prueba, estamos seguros de que elige correctamente”.

Sobre Goldstein Ford

Goldstein Ford forma parte de Grupo Goldstein, red de concesionarios con más de 50 años de trayectoria en la provincia de Mendoza y San Juan. Reconocida por su compromiso con la innovación, la excelencia y la experiencia del cliente, la empresa se ha consolidado como un referente en el mercado automotriz. Con una propuesta que combina tecnología, seguridad y diseño de vanguardia, Goldstein Ford reafirma su posición como sinónimo de confianza y calidad en Mendoza.