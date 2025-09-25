El camión del futuro ya está en Mendoza: Ficamen presentó el IVECO S-WAY, el primer EURO 6 del país

Ficamen, la concesionaria de Iveco en Mendoza realizó la presentación regional y oficial de su nuevo camión S-Way, que complementa la línea de vehículos pesados de la marca y se destaca como el mejor camión de la historia de Iveco en la Argentina. El modelo se lanzó en julio de este año, pero el evento que formalizó su llegada tuvo que ver con la fortaleza local en cuanto a su área logística y de cercanía con el Paso Internacional Cristo Redentor.

Por este motivo, entre las más de 200 personas que acudieron al lanzamiento se encontraban las principales cabezas de empresas con grandes flotas de camiones. Francisco Spasaro, director comercial de Iveco, subrayó que Ficamen es una de las mejores concesionarias del país mientras que Julián Groisman, director de esta empresa realizó una fuerte apuesta por el modelo presentado.

“Es un cambio en la línea de pesados de una empresa que es líder y siempre ha estado en el podio”, subrayó el empresario, quien agregó que de cada tres camiones que se venden en Cuyo, uno es de la marca.

“Apostamos por la renovación de flotas de las empresas ya que son bienes de capital y una necesidad por parte de sus mismos clientes”, señaló Groisman. Sumó que la compañía ofrece financiamiento, descuentos y subsidio de tasas por lo que hacia adelante confían plenamente en la adopción del S-Way por parte de los transportistas. En Mendoza, por otra parte, además del renovado impulso al sector logístico, también surge la minería como otra área de crecimiento.

Tecnología, eficiencia y seguridad

El nuevo modelo busca responder a las necesidades específicas de clientes especializados en el transporte de cargas pesadas, incluida la de combustibles. El director comercial de Iveco, Francisco Spasaro, destacó que S-Way es un hito para la compañía debido a que se amplían a una oferta que se adapte mejor a las necesidades de sus clientes. Del mismo modo, se trata de un modelo que agranda la gama con paquetes muy superiores no solo con relación a la oferta de Iveco sino también a la del resto del mercado.

El S-Way es un vehículo probado en Europa y en Brasil con valoraciones altamente positivas, pero que llega al mercado argentino con especificaciones particulares para las rutas y paisajes locales. Manuel Pardal, responsable de Ingeniería de Ventas de Iveco, explicó que el

desarrollo del camión se centró en tres pilares.

El primero, relacionado con la seguridad, ya que el S-Way cumple con los manuales técnicos de las petroleras, lo que lo convierte en un vehículo de alta seguridad. En este combo incluye equipamiento avanzado como seguimiento de carril y control de velocidad adaptativo que,

entre otros beneficios, frena el camión si detecta un vehículo adelante. Además, su sistema de manejo predictivo utiliza GPS para anticipar subidas y bajadas, lo que optimiza el uso de combustible.

El segundo es un punto clave en la actualidad y se trata de la eficiencia ya que el S-Way viene en versiones diésel con motorización Euro 6, una normativa de emisiones superior a la exigida en Argentina. Esto baja las emisiones en comparación con el resto del mercado que trabaja bajo la norma Euro 5. Además, la gama incluye una versión a gas con relevantes resultados en cuanto a ahorro y eficiencia en especial porque el gas es la energía limpia posible y aplicable hoy a vehículos de carga pesada.

“Esta versión a GNC es parte del compromiso de Iveco con la sustentabilidad y el medio ambiente”, precisó Pardal.

El tercer pilar del diseño que tal vez engloba al resto es la tecnología que se destaca en todo el diseño del camión. Entre otros puntos, cuenta con una electrónica de detalle que aporta a los dos primeros puntos y suma comodidad para el conductor. Los modelos pueden equiparse con suspensiones neumáticas o mecánicas y se ofrecen en configuraciones de tracción 4x2 y 6x2, por ahora. De hecho, quienes tienen experiencia en el manejo de carga pesada han expresado que la tecnología es un antes y un después de lo que había en el mercado.

Un dato de color es que Iveco ha lanzado una edición limitada a nivel mundial en sociedad con la icónica banda de rock Metállica. Se trata de una tanda de 174 camiones a nivel mundial con diseño donde priman el negro y el amarillo de la banda y de los cuales 10 se comercializarán en

el país. De este modo Iveco da un salto exponencial en su gama de productos y hace una fuerta apuesta al sector transportista de Mendoza.

Con esta presentación, Ficamen e Iveco ratifican su liderazgo en la región y su compromiso con la innovación, la eficiencia y el futuro del transporte en Mendoza y todo Cuyo.