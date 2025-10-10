Mallas fotoselectivas: una empresa mendocina exporta una tecnología que transforma la producción agrícola

Las mallas fotoselectivas se están posicionando como una de las tecnologías más prometedoras en el agro, ofreciendo no sólo protección contra factores climáticos, sino también mejoras sustanciales en la calidad y el rendimiento de los cultivos.

A diferencia de las mallas de sombreo tradicionales, que únicamente reducen la cantidad de luz, manipulan la composición espectral de la luz que llega a las plantas. Esto significa que, según el color del tejido se pueden estimular diferentes respuestas fisiológicas en los cultivos.

“Estamos ante un cambio de paradigma en la forma de proteger y potenciar los cultivos. No se trata solo de cubrirlos, sino de darles la luz justa y en el espectro que necesitan para desarrollarse mejor”, destacó Juan Ignacio Losada, gerente industrial de Agrinet, empresa que desarrolló el producto basándose en investigaciones de la Universidad de Concepción (Chile)

Cómo funciona cada color

El funcionamiento de la malla fotoselectiva se basa en el principio de que las plantas responden de manera diferente a las distintas longitudes de onda (colores) de la luz. Por ejemplo:

Mallas de color rojo: Suelen promover el crecimiento del fruto y el tamaño de las plantas, ya que aumentan la radiación en la parte roja del espectro.

Mallas de color azul: Pueden favorecer el crecimiento vegetativo de la planta y la producción de biomasa, porque aumentan la luz azul.

Mallas de color blanco o perla: No solo ofrecen protección contra el sol, sino que también difunden la luz de manera más uniforme, reduciendo las zonas de sombra y mejorando la fotosíntesis en toda la planta.

Solución para enfrentar el cambio climático

Entre los beneficios más destacados de esta malla patentada por Agrinet, se encuentran:

Mejor calidad y mayor rendimiento: los frutos logran mayor tamaño, mejor color, contenido nutricional optimizado y una vida postcosecha más prolongada.

Protección climática integral: funcionan como antigranizo, reducen los efectos de la radiación solar excesiva y brindan resguardo frente a vientos fuertes y lluvias intensas.

Control natural de plagas y enfermedades: al filtrar radiación UV, pueden desorientar a insectos voladores y disminuir la aparición de hongos, reduciendo la necesidad de agroquímicos.

Uso más eficiente del agua: al disminuir el estrés hídrico y la evaporación, favorecen un riego más racional.

“Hoy, el productor necesita soluciones que le permitan enfrentar el cambio climático sin comprometer la rentabilidad. Las mallas fotoselectivas logran ese equilibrio, porque aumentan la productividad al mismo tiempo que reducen el impacto ambiental”, agregó Losada.

El abanico de aplicaciones es amplio: frutales como manzanos, uvas de mesa y berries; hortalizas como pimientos y tomates; e incluso plantas ornamentales. La adaptabilidad de esta tecnología permite que pueda implementarse en distintas regiones y tipos de cultivo. De hecho, la malla producida por Agrinet ya se está exportando a Colombia, Perú, Chile y México.

“En un contexto en el que la agricultura enfrenta el desafío de producir más con menos recursos, las mallas fotoselectivas son realmente un aliado estratégico para los productores que buscan eficiencia, sostenibilidad e innovación”, finaliza Losada.

Más sobre Agrinet

Agrinet (www.agrinet.com.ar) es una empresa argentina pionera en la fabricación y comercialización de redes de protección para agricultura intensiva con tecnología europea, que apuesta a la innovación continua, el control de calidad, y la sustentabilidad. Mendoza cuenta con una nave de 5.000 m2 y la planta productiva Euram (Chile) tiene 6.000 m2. Entre ambas producen anualmente 72 millones de m2 de mallas y exportan a USA, México, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Marruecos, España, Francia, Ecuador, Canadá y Guatemala.