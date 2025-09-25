Argentina Spirits Awards: se viene el mayor concurso de bebidas espirituosas en Mendoza

El certamen internacional de productores de bebidas espirituosas, aperitivos y vermut distinguirá los exponentes más destacados de cada categoría el 25 de octubre. La recepción de muestras sigue abierta hasta el 10 de octubre.

Se trata de la segunda edición de Argentina Spirits Awards, el concurso de degustación dedicado a espirituosas, aperitivos, licores y vermut, organizado por el Ing. Agr. Luciano Palumbo (fundador de la destilería Domador de Sombras, dedicada a la producción de Single Malt Whisky de autor) y el sommelier Marcos Francisca (creador de la Academia de Sommellerie, dedicada a la capacitación en vinos, destilados, infusiones y delicatessen).

“El año pasado la cantidad y calidad de muestras participantes superó ampliamente nuestras expectativas, con más de 450 procedentes de 4 países. Se destacó, sobre todo, la cantidad de whiskies, que fue la revelación. Este año ya hemos igualado esta cifra y apuntamos a llegar a las 600 muestras”, explican los organizadores de ASA.

El certamen está destinado a productores, home distillers y destilerías de todo el país. Premiará con Gran Oro, Oro, Plata y Bronce a la mejor destilería/productor; al mejor aperitivo y al mejor destilado. “Este premio es mucho más que un puntaje, se trata de la opinión sumamente calificada de un panel de expertos provenientes de Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil, Japón, Colombia, Canadá e Italia, que analizan tu producto y te dan una devolución acerca de cómo se encuentra con respecto a los estándares internacionales. Para muchos productores la medalla es un bonus track”, añaden.

En cuanto a esta segunda edición, Palumbo y Francisca destacan el apoyo y entusiasmo por parte de los productores, ya que desde Argentina resulta complejo enviar muestras a certámenes en Europa o Estados Unidos. “Notamos una evolución muy importante. Hoy contamos con la presencia y apoyo de entes internacionales y delegaciones oficiales de Brasil y Perú y muestras de 8 países. Calculamos un crecimiento de un 50% en la inscripción de muestras”, señalan.

En cuanto a las novedades de ASA 2025, sin dudas, lo más relevante será la ceremonia de premiación que se realizará en el marco de la Expo Internacional de Bebidas, en el histórico Espacio Arizu de Godoy Cruz.

En esta ocasión, las categorías de bebidas participantes incluyen:

Destilados (con y sin crianza)

Licores

Aperitivos (ABV y ABA)

RTD (Ready to Drink)

Las muestras serán evaluadas por un destacado jurado de 50 profesionales provenientes de 9 países, entre los cuales habrá enólogos, ingenieros agrónomos, sommeliers, bartenders, maestros destiladores, docentes universitarios y productores, todos de reconocida trayectoria.

Fechas clave

22 y 23 de octubre: realización de catas en la Facultad de Ciencias Agrarias UNCUYO.

24 de octubre: ciclo de charlas y capacitaciones abiertas al público a cargo de referentes internacionales invitados, en el espacio Cristóforo Colombo de Godoy Cruz.

25 de octubre: se vivirá una instancia histórica con la presencia del japonés Toshio Ueno, Master of Sake y referente internacional de ésta y otras bebidas orientales. Ese mismo día, a partir de las 16, se realizará la Expo Internacional de Bebidas y la premiación.

Entrega de premios + Expo Internacional de Bebidas

La Expo es un evento pensado para acercar al público a los stands de sponsors y productores dedicados a destilados, cervezas, vinos, café y otras bebidas. “También tendrán su espacio desarrolladores, creadores de insumos, marketing, herramientas y todo lo que rodea a esta maravillosa industria y se podrán degustar todos los productos presentados en la competencia”, explican los organizadores.

El evento, que se realizará el 25 de octubre desde las 16 en el Espacio Arizu de Godoy Cruz, contará con DJ en vivo y al finalizar se vivirá la ceremonia de premiación de los Argentina Spirits Awards 2025.

Las entradas para la Expo ya se pueden adquirir en Passline, en Instagram o en la web oficial www.argentinaspiritsawards.com Los interesados en reservar su stand pueden comunicarse al +54-9-261-5086148.

El concurso ha sido declarado de interés por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO y de interés turístico por el EMETUR (Ente de Turismo del Gobierno de Mendoza). Cuenta con el Apoyo del Centro Tecnológico de Alimentos de la UTN y con la validación de la Cámara Argentina de Destiladores y Afines (CADEA). Con el apoyo y servicio del Wine Institute.

Informes e inscripciones

Whatsapp: +54-9-261-5086148

Email: argentinaspiritsawards@gmail.com

Instagram: @argentinaspiritsawards

Youtube: @ArgentinaSpiritsAwards

Web: www.argentinaspiritsawards.com