Historias de Zonda: el documental de Bodega Lagarde que narra la identidad mendocina a través de la cocina

Zonda, Cocina de Paisaje es el restaurante de Bodega Lagarde, ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza, galardonado durante dos años seguidos (2024 y 2025) por la guía Michelin con Estrella Roja por su cocina de origen y la Estrella Verde por su gran compromiso con la sostenibilidad.

Su propuesta nace a través del respeto por los productos locales, creatividad y la búsqueda de expresar en cada plato la identidad del lugar. Bajo la dirección del chef Augusto García, Zonda se ha consolidado como un espacio donde la gastronomía mendocina se transforma en un relato vivo, en diálogo constante con el vino, la naturaleza y la comunidad.

“Zonda es un puente entre la naturaleza y la cultura, entre el pasado y el futuro, entre Mendoza y el mundo", explica Sofía Pescarmona, Ceo de Bodega Lagarde.

En ese espíritu surge “Historias de Zonda”, un proyecto audiovisual que explora la esencia, el respeto y los procesos que definen a cada persona y producto que dan vida a las experiencias enogastronómicas del restaurante.

Rodado en escenarios únicos de Mendoza, el documental recorre historias locales donde la cocina se convierte en un vehículo de cultura, creatividad y pasión. Cada plato, cada gesto y cada relato son un homenaje a la identidad mendocina, mostrando cómo Zonda propaga la cultura a través del respeto y la innovación.

Se trata de un viaje visual y emocional por el alma de Mendoza, donde la cocina se une al paisaje y a su gente.

Se encuentra disponible el primer capítulo a través de la plataforma YouTube, por el canal de Bodega Lagarde. https://www.youtube.com/@BodegaLagarde

Augusto Garcia (Chef Zonda), Sofia Pescarmona (CEO Lagarde), Elena Garcia Favre (Coordinadora gastronómica Zonda y Fogón), Constanza Perez Colman (Marketing Manager Lagarde), Joan Tovar (Head Sommelier Zonda) y Sebastian Ruiz, esposo de Marido Elena junto a su hija Justina.

PRIMERA HISTORIA – realizada en ENERO 2025

En el sur profundo de Mendoza, donde la cordillera se mezcla con el viento y los silencios se hacen parte del paisaje, Zonda eligió poner en foco la raíz de lo que lo inspira: las personas y sus productos. Durante dos días en Malargüe, el equipo creativo y gastronómico de Lagarde y Zonda recorrió caminos, cocinas y mesas compartidas para dar forma a un relato audiovisual que trasciende la gastronomía.

El chef Augusto García, se adentró en el territorio con la sensibilidad de quien cocina para contar historias. Su diálogo con los proveedores locales -con especial énfasis en la comunidad Kume Matru, referente del chivo malargüino- abrió la puerta a un universo de saberes ancestrales, técnicas de crianza y respeto por el entorno.

Introdujo un tema como La trashumancia: práctica ancestral que consiste en el desplazamiento estacional del ganado entre zonas de montaña y llanura, con el fin de aprovechar los pastos más frescos y los recursos hídricos según la estación del año. Constituye un patrimonio cultural e histórico de numerosas comunidades rurales.

El rodaje no fue solo registro, sino encuentro. Una clase de cocina vinculada al producto elegido y un cierre comunitario sellaron la experiencia, transformándola en una celebración de la cocina como puente entre productores, cocineros y comensales.

Equipo

La voz y alma de Zonda es Sofía Pescarmona, quien refuerza el hilo conductor: un compromiso con la sustentabilidad, el arraigo local y el valor de las comunidades que sostienen la identidad de la gastronomía mendocina.

La mirada de Andrés Besso y su equipo de filmación tradujo en imágenes esa intimidad entre la tierra, las manos y el fuego, mientras que el guión y la producción fue a través de Elena García Favre, Coordinadora Gastronómica y Constanza Pérez Colman, Marketing Mánager de Bodega Lagarde quienes dieron estructura al relato.

“Historias de Zonda” es, así, un reflejo de la esencia de un restaurante que entiende la gastronomía como cultura viva y como territorio compartido.

Agradecimientos

Municipalidad de Malargüe – Intendente Sr. Celso Jaque; Secretaría de Desarrollo Económico – Sra. Graciela Viollaz; Hotel Termas Lahuen-co – Los Molles; Gabriel Andrés Jofré – “Kume Matru”; Familia de Marta Garrido – anfitriones; Incubadora de empresas y Planta de extracción de miel – Sr. Roberto Salinas; Cuyam-co – Sr. César Gatica. Equipo Zonda y Lagarde.

“Historias de Zonda” es un homenaje a la cultura mendocina, narrada a través del lenguaje de la gastronomía y la belleza de su gente. Bodega Lagarde.