Marriott eleva el lujo hotelero de Mendoza: así será el nuevo Autograph Collection en el pedemonte de Luján 

Con El Cauce, Autograph Collection Mendoza se integra a la red de hospitalidad de lujo más reconocida del mundo, ofreciendo a residentes e inversores un modelo que une vivienda, servicios hoteleros y beneficios internacionales en un mismo lugar.

Con este lanzamiento, la provincia de Mendoza ingresa al selecto circuito internacional de Marriott, un formato que combina el confort de una vivienda propia con los servicios hoteleros de primer nivel. Esta propuesta permite a los propietarios acceder a beneficios exclusivos que elevan su experiencia diaria y consolidan al proyecto como uno de los más innovadores de la región.

El Borgo se presenta como un masterplan de escala internacional. Su propuesta combina residencias, hotelería premium, espacios gastronómicos, áreas comerciales y cultura local en un entorno natural único.

“Las Residencias forman un lugar especial en un extremo más tranquilo dentro de El Borgo. Se integran en un conjunto de cuatro edificios con balcones abiertos al paisaje, plazoletas de acceso y estacionamientos subterráneos. Sus plantas bajas se conectan con el circuito del parque central, lo cual les permite disfrutar de los paseos al aire libre junto al cauce y a todos los servicios. Incluso acceder a la piscina, con sus pérgolas y terrazas verdes, en la ladera de un monte", detalla Eliana Bórmida, arquitecta del proyecto.

Y agrega, “ En El Borgo buscamos crear una arquitectura del paisaje, donde naturaleza y arquitectura se entrelazan y complementan, caracterizando un lugar que no podría repetirse en otro sitio. Esto se logra atendiendo al relieve y sus formas naturales, como el cauce y el verde, y también a las vistas y orientaciones del sol para organizar las distintas áreas”.

Servicios con estándar internacional

Las residencias están diseñadas bajo el concepto de “hotel en tu casa”. Los propietarios contarán con:

Conserjería de nivel internacional: Para llevar el servicio a un nivel superior, el propietario cuenta con un conserje que sea Miembro de The International Society of Residential Concierge, lo que garantiza actualización permanente en tendencias y experiencias.

Portero y bellman.

Servicio de housekeeping.

Identificación digital exclusiva a través de la app Marriott Bonvoy, que reconoce al propietario como parte de la comunidad global de la marca.

Acceso a piscina, jacuzzi, gimnasio de última generación, exedra y centro de convenciones dentro del masterplan de El Borgo.

Programa ONVIA Stays

Los propietarios de El Borgo también serán parte de ONVIA Stays, el programa hotelero de Marriott International que busca que cada estadía supere las expectativas con experiencias únicas. Este beneficio incluye:

Tarifas preferenciales en la cartera global de hoteles Marriott.

Amenidades especiales en propiedades participantes.

Acceso a asociaciones de estilo de vida distintivo.

Eventos y actividades inspiradas en la cultura local.

Marriott Bonvoy: comunidad global de viajeros

Como parte de los beneficios, los propietarios obtendrán automáticamente estatus: Gold Elite dentro de Marriott Bonvoy, la plataforma de fidelización más grande del mundo, con más de 7.000 hoteles y resorts en 130 países.

Los niveles de membresía incluyen Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite y Ambassador Elite, cada uno con ventajas diferenciales como upgrades de habitación, late check-out, tarifas preferenciales y acceso a más de 100.000 experiencias exclusivas (Moments).