Nueva sede en Cuyo: Coca Cola Andina abre oficinas en el edificio corporativo más innovador de Mendoza

Coca Cola Andina Argentina eligió Workplace Palmares como sede de sus nuevas oficinas, consolidando así un paso estratégico para su operación local. Con más de 75 años de historia y presencia en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, la compañía es una de las embotelladoras más importantes de la región y referente en la industria de bebidas.

La decisión de trasladarse a Workplace Palmares responde a la búsqueda de espacios de trabajo de vanguardia, diseñados para impulsar la innovación, el bienestar de los colaboradores y la eficiencia operativa. “Llegar juntos a todos los rincones para refrescar momentos y abrir oportunidades” es el propósito que guía el crecimiento de Coca Cola Andina y que ahora encuentra en este entorno de trabajo de clase mundial,

un aliado para potenciarlo.

Workplace Palmares: un entorno corporativo de excelencia Inaugurado en marzo de 2024, Workplace Palmares ofrece 3.894 m² de oficinas AAA distribuidas en 7 niveles, con espacios flexibles que se adaptan a la medida de cada organización, desde profesionales independientes hasta grandes corporaciones.

Entre sus atributos se destacan una sala de reuniones para 30 personas totalmente equipada, un auditorio para 50 personas, áreas de esparcimiento, tecnología de última generación y vistas privilegiadas a la precordillera de los Andes.

Su ubicación estratégica, a solo 10 minutos de la Ciudad de Mendoza, y el acceso inmediato a una amplia oferta de servicios —gastronomía, retail, gimnasio, medicina y entidades bancarias— dentro de Distrito Palmares, convierten a Workplace en un hub corporativo único, que combina naturaleza y urbanismo en equilibrio.

Un hito para el ecosistema corporativo de Mendoza “Estamos convencidos de que Workplace Palmares marca un antes y un después en

la oferta de espacios de trabajo de Mendoza. La llegada de Coca Cola Andina refuerza nuestra visión de crear un ecosistema que promueva la colaboración, la innovación y el crecimiento sostenible”, destacan desde Presidente.

Con esta incorporación, Workplace Palmares se consolida como el epicentro corporativo más relevante de la Cuyo, atrayendo a empresas de nivel internacional que apuestan por el futuro de Mendoza.