Verallia anticipa el envase del futuro: así cambiarán las bebidas según el consumidor 2026

La edición 2026 del Libro de Tendencias de Verallia, desarrollado en colaboración con Carlin Creative, destaca las transformaciones profundas y duraderas en los comportamientos de los consumidores en los sectores de alimentos y bebidas.

Los consumidores buscan cada vez más autenticidad, beneficios funcionales y formatos que fomenten la unión. Estos cambios están impulsando a las marcas a ver el envase no solo como un contenedor, sino como un activo estratégico en el corazón de su relación con los consumidores.

Cambios profundos y duraderos en el mercado

La industria de alimentos y bebidas está experimentando un cambio estructural. Esto es particularmente evidente en el vino y las bebidas espirituosas, donde la moderación se ha convertido en una tendencia global definitoria. Al mismo tiempo, las nuevas categorías están ganando terreno, sobre todo las bebidas sin alcohol y con bajo contenido de alcohol, que se espera que crezcan un 7% anual entre 2023 y 2026 (IWSR, 2025).

Esto refleja un cambio cultural más amplio: la moderación ya no es una tendencia marginal o se limita a los grupos demográficos más jóvenes, sino un comportamiento dominante en todas las generaciones.

Los consumidores también están priorizando el bienestar, la naturalidad y las experiencias significativas. La conexión social está recuperando importancia, a menudo expresada a través de formatos compartibles y momentos fuera de línea. Hoy, el 58% de los consumidores prefiere alimentos y bebidas con beneficios comprobados para la salud, mientras que el 42% identifica la actividad física fuera de línea como lo más destacado de su semana. (Accenture, 2025).

Juntas, estas dinámicas ilustran una tendencia estructural: un énfasis renovado en la calidad y en el valor de los momentos compartidos. Estas marcas mejor posicionadas para tener éxito apostarán por ser capaces de alinearse con las aspiraciones de los consumidores, abordando la salud y el bienestar, fomentando la convivencia y contribuyendo a una economía circular.

Tres arquetipos de consumo, cuatro dinámicas estructurales

El análisis de Verallia identifica tres arquetipos principales de consumidores:

Los herederos del sabor: nostálgicos exigentes que valoran los clásicos reinventados y un renovado sentido de la tradición.

nostálgicos exigentes que valoran los clásicos reinventados y un renovado sentido de la tradición. Los jugadores: principalmente la Generación Z y los millennials más jóvenes, atraídos por la financiación y las experiencias compartidas.

principalmente la Generación Z y los millennials más jóvenes, atraídos por la financiación y las experiencias compartidas. El “We&Me”: consumidores que buscan conciliar el placer con la salud y la responsabilidad medioambiental.

De estos arquetipos surgen cuatro dinámicas clave de consumo:

Unión más allá de las pantallas : la convivencia vuelve a ser central, con formatos compartibles y experiencias intergeneracionales.

: la convivencia vuelve a ser central, con formatos compartibles y experiencias intergeneracionales. El auge de lo funcional y basado en plantas: los superalimentos, las infusiones de hierbas y el abastecimiento local remodelan las recetas y los envases.

los superalimentos, las infusiones de hierbas y el abastecimiento local remodelan las recetas y los envases. Elegancia nostálgica inclusiva: los estilos vintage elegantes, actualizados con un toque contemporáneo, resuenan a través de generaciones.

La creatividad como refugio: la personalización, las colaboraciones artísticas y los empaques coleccionables fortalecen la singularidad y el atractivo.

Elena Andia, Directora de Marketing de Selective Line en Verallia, comentó: «El sector de las bebidas está experimentando una profunda transformación, marcada por un retorno a la simplicidad y al intercambio, así como por un renovado apetito por la excepción y la estética. Los

consumidores buscan placer, significado y diferenciación. Para las marcas, el packaging se ha convertido en un vector clave de narración e identidad. En Verallia, nuestro papel es anticiparnos a estas señales y traducirlas en soluciones creativas y sostenibles, que cobran vida a través del vidrio, un material atemporal y con visión de futuro".

De las tendencias al diseño industrial: nuevos conceptos de packaging desvelados

El Libro de tendencias 2026 también presenta nuevos conceptos de botellas y frascos listos para su desarrollo. Formatos compartibles, siluetas en forma de tótem, botellas para bebidas funcionales y frascos premium para salsas y condimentos, encarnan las tendencias identificadas y refuerzan la posición de Verallia como un socio de confianza para anticipar las necesidades de los consumidores del mañana.

El libro de tendencias 2026 completo está disponible bajo pedido en el departamento de Marketing.


