Cordero con Piel de Lobo: cómo es el espumante de Familia Millán que lidera el consumo en Argentina y crece en el exterior

La línea de vinos espumosos Cordero con Piel de Lobo, de la bodega mendocina Mosquita Muerta Wines (propiedad de Familia Millán), ha logrado un posicionamiento impensado entre los consumidores argentinos, al tiempo que fue muy bien recibida en otros mercados, como el brasilero y el estadounidense. Por su precio accesible y su alta calidad, Cordero con Piel de Lobo Dulce, Cordero con Piel de Lobo Extra Brut, Cordero con Piel de Lobo Spritz y Cordero con Piel de Lobo Demi Sec ya son tendencia.

Reforzando la apuesta por esta línea, la bodega ha intervenido en la imagen de la marca con un interesante cambio en el packaging incluyendo mejoras en botella, tapón y etiquetado.

De burbuja delicada y persistente, aromas y sabores complejos y elegantes, los espumosos Cordero con Piel de Lobo están elaborados bajo el método Charmat, con segunda fermentación en tanques presurizadosde acero inoxidable. Obtenidos a partir de vinos base de uvas Chardonnay, Semillón, Chenin y Pedro Giménez, se caracterizan por integrar una línea joven y por su excelente relación precio/calidad.

“La bodega posee viñedos en diferentes zonas de Mendoza y trabajamos con muy buenas variedades para elaborar estos vinos espumosos. La alta calidad final del producto es una consecuencia de elaborarlos vinos base con gran cuidado y dedicación. Nuestro portfolio incluye variedades como Extra brut -donde predominan los aromas frutales y elegantes-,perfecta para un brindis o para acompañar una comida; y también Demi Sec y Dulce, para los amantes de los espumosos suaves y frutales, ideales para acompañar postres o charlas con amigos.

Finalmente, nuestra última incorporación es un Spritz que, acompañado con hielo y una rodaja de cítricos,es ideal para los atardeceres y aperitivos. En todos ellos buscamos que predomine la expresión aromática frutal -propia del método Charmat-, la frescura y la elegancia, sin perder ese estilo descontracturado”, destaca Gustavo Sánchez, enólogo de Familia Millán.

Cuatro espumantes que son un 10

Cordero con Piel de Lobo Dulce

De color amarillo claro con reflejosverdosos, brillante y de burbujas pequeñas que persisten. En nariz es intenso y atractivo, presenta aromas de flores blancas, durazno y toques cítricos. En boca es dulce y su frescura equilibra los sabores. Es suave y persistente.

Precio sugerido de venta al público: $9.300

Cordero con Piel de Lobo Extra Brut

Color amarillo claro con reflejos verdosos, brillante y de burbujas pequeñas que persisten. En nariz presenta aromas de flores blancas, ananá y lima. En boca es fresco con sabores que recuerdan a manzana verde y durazno blanco. Lineal y persistente.

Precio sugerido de venta al público: $9.300

Cordero con Piel de Lobo Spritz

Con macerados naturales de botánicos. La combinación de flores, raíces y frutas son la inspiración y experiencia aportadas en la receta original de Casa Tapaus para su línea Terrier.De esta fusión de espumoso de alta calidad y de los macerados naturales deb otánicos se obtiene este magnífico espumante Spritz.

Color salmón suave, brillante y de burbujas pequeñas que persisten. En nariz presenta aromas frutales, notas especiadas donde predomina el eneldo y un toque floral .En boca es sabroso, ligeramente dulce en combinación perfecta con su frescura y un toque ligeramente amargo, típico de los spritz.

Precio sugerido de venta al público: $9.300

Cordero con Piel de Lobo Blanco de Blancas Demi Sec

De color amarillo claro con reflejos verdosos, brillante y de burbujas pequeñas que persisten. En nariz es intenso y atractivo, presenta aromas de flores blancas, durazno y toques cítricos. En boca es fresco y ligeramente dulce. Es suave y persistente.

Precio sugerido de venta al público: $9.300

FAMILIA MILLÁN es una empresa familiar mendocina con varias unidades de negocios. Entreellas, se encuentra una cadena de supermercados llamada Átomo, con más de 120sucursales, cuatro bodegas (Mosquita Muerta Wines, Bodega Los Toneles, Fuego Blanco y Abrasado), una reconocida olivícola llamada Laur, destilería CasaTapaus, Carnes Millán, entre otras. Haciendo foco en las cuatro bodegas, una deellas está exclusivamente dedicada a la elaboración de vinos de alta gama. Enlas otras tres se elaboran vinos de todos los segmentos de precios.

Todas las bodegas cuentan con tecnología de punta para acompañar integralmente el procesoproductivo del vino desde el viñedo hasta el producto final listo para sucomercialización.

La familia además posee más de 1000 hectáreas de viñedos plantados en las regionesvitivinícolas más prestigiosas de Mendoza, abasteciéndose así integralmente consu propia materia prima.

En relación a los portafolios de vinos, Familia Millán ha realizado grandes inversiones para alcanzar los más altos estándares de calidad de sus vinos encada uno de los segmentos de precios, complementando esa calidad con losmejores insumos, con valor de marca, posicionamiento y presentando sus marcasoficiales (Mosquita Muerta Wines, Bodega Los Toneles, Fuego Blanco y Abrasado)constantemente a la crítica internacional, logrando importantes reconocimientos por parte de Wine Advocate, Tim Atkin, Descorchados, James Suckling, entreotros.

Cada uno de los portafolios de vinos, tiene su propia concepción enológica. Además, presenta y expresa las bondades del vino desde diferentes perspectivas. Se elaboran también vinos entry level, pudiendo así completar una oferta integralde vinos de calidad, logrando cubrir todos los segmentos de precios y canalesde ventas, con total capacidad de abastecimiento.

Redes Sociales:

@mosquitamuerta wines