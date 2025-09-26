Aporte millonario al sistema de salud: Banco Galicia donó equipos al Hospital Schestakow de San Rafael

En el marco de su compromiso con el desarrollo de las comunidades y el fortalecimiento del sistema de salud pública, Galicia realizó una importante contribución al Sector de Neonatología del Hospital Teodoro J. Schestakow, ubicado en la ciudad de San Rafael, Mendoza.

Esta acción se enmarca dentro del Programa de Mejoras en Hospitales y Centros de Salud que la entidad impulsa desde 2008, y que ya ha alcanzado a 226 instituciones en 23 provincias del país.

El programa tiene como objetivo mejorar la calidad de atención de los pacientes y acompañar la labor médica en instituciones públicas a través de equipamiento, formación y mejoras de infraestructura. Este año, el programa contempla intervenciones en 11 hospitales y centros de salud en distintas regiones del país.

En esta oportunidad, se entregaron equipos médicos esenciales para el área de neonatología, entre ellos: un carro de paro, un medidor de bilirrubina no invasivo transcutáneo, dos electrocardiógrafos pediátricos y neonatal, tres tensiómetros aneroide pediátricos y neonatal, tres balanzas digitales pediátricas y dos pediómetros. De esta manera se brindará una mejor práctica médica en el servicio de neonatología, internación y consultorios externos. El monto total de lo entregado fue de $26.000.000.

La implementación de este proyecto fue posible gracias al trabajo articulado entre la sucursal local de Banco Galicia, la Gerencia de Sustentabilidad, el equipo médico del hospital y las autoridades locales. Son los gerentes de cada sucursal quienes, desde el conocimiento profundo de sus comunidades, identifican las necesidades prioritarias y canalizan los pedidos concretos de ayuda.

En su discurso durante la entrega de los equipos médicos, el Dr. Gonzalo M. Herrera, subrayó la necesidad de colaboración público-privada para mejorar la infraestructura hospitalaria y actualizar la tecnología médica. Y agregó: “nuestro objetivo es brindar a los pacientes una mejor atención y mayor confiabilidad, al mismo tiempo que garantizamos que tengan acceso al mejor recurso posible".