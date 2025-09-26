Agenda | 25 sep 2025
Portfolio lanzó "Visión & Café", un nuevo ciclo que brinda herramientas financieras a pymes
Portfolio presenta "Visión & Café – Desayunos con Portfolio", un nuevo espacio de encuentros pensado para empresas y pymes, donde se analizan la actualidad argentina y se exploran herramientas innovadoras del Mercado de Capitales.
En esta primera edición, realizada con la colaboración de Gestión | YAM Capital Humano, el evento ofreció un entorno estratégico de networking, creando un espacio donde las empresas pueden potenciar su financiamiento y generar conexiones clave.
La iniciativa va más allá de brindar soluciones financieras, proponiendo un ámbito para el diálogo y la generación de ideas que impulsen el crecimiento y la proyección de las compañías.
Portfolio invita a todas las empresas interesadas a sumarse a las próximas ediciones de Visión & Café, que contarán con cupos limitados para garantizar una experiencia exclusiva y dinámica.
Para participar, los interesados pueden contactarse con el equipo organizador a través del siguiente enlace: https://lnkd.in/depctc5H