Mendoza despliega su potencial turístico en la FIT 2025: así es la oferta de la provincia en La Rural

Del 27 al 30 de septiembre se lleva a cabo la feria del sector más importante de Latinoamérica y, con un stand que recrea una bodega mendocina, la provincia abrió su participación en un espacio ubicado en el sector dedicado a la Región Cuyo. Hubo degustaciones de vinos y de propuestas gastronómicas, una novedosa y original experiencia inmersiva, reuniones con agencias de viajes y una gran recepción por parte del público nacional e internacional.

Con una puesta en escena que refleja la esencia de su identidad vitivinícola y turística, Mendoza inauguró este sábado su participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolla en el predio de La Rural, Buenos Aires.

El stand de la provincia recibió a cientos de visitantes que disfrutaron de degustaciones de vinos de las cepas y zonas más diversas de la provincia y un sector que permite vivir una experiencia inmersiva, que transporta al corazón de la Cordillera de los Andes y a los paisajes más emblemáticos de Mendoza y sorprende a los visitantes.

Al respecto, Gabriela Testa, presidenta del Emetur, resaltó el hecho de que, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, Mendoza se promociona para el país y el mundo. “En nuestro stand quisimos resumir un poco de todo lo que nuestra provincia tiene para ofrecer, tanta belleza, tanta amabilidad del mendocino.”

“Además, los visitantes pueden tomar un vino, disfrutar algunos de nuestros sabores y conocer a nuestras reinas de la Vendimia, que transmiten esta fiesta que cumplirá 90 años el año que viene. Estamos de fiesta, emocionados, con nuestra pequeña bodega aquí, en el Predio de La Rural”, agregó la funcionaria.

Un diseño que evoca la identidad mendocina

El espacio llamó especialmente la atención por su diseño: una típica bodega mendocina con pérgolas, que funcionó como escenario para representantes de las direcciones de Turismo de los 18 municipios, quienes brindaron información personalizada sobre la diversidad de propuestas locales.

Una oferta turística integral

Mendoza mostró todo lo que tiene para ofrecer:

Enoturismo con más de 896 bodegas, de las cuales 230 están abiertas al turismo.

Naturaleza y aventura, con la imponencia de la cordillera de los Andes y el Aconcagua como ícono.

Turismo rural y de bienestar, que complementa la experiencia con relax, gastronomía y cultura de nivel internacional.

Una agenda cultural y artística activa durante todo el año.

La recepción del público fue sumamente positiva, con visitantes nacionales e internacionales que destacaron la calidez de la atención y la posibilidad de planificar viajes directamente con representantes de cada municipio.

Intensa agenda institucional

La jornada incluyó reuniones con agencias de viajes y operadores turísticos y la participación de Testa en FEMTUR, un encuentro internacional que reunió a mujeres referentes del turismo y sectores transversales, en el marco de la FIT 2025.

Además, se presentó el destino Mendoza en el stand de San Pablo, en una acción conjunta que apunta al mercado brasileño, con el que la provincia tiene una excelente conectividad.

Las actividades se completaron con propuestas lúdicas y recreativas, que buscaron atraer a turistas argentinos y extranjeros que recorren la feria.

De esta manera, Mendoza inició con éxito su participación en FIT 2025, consolidando su posicionamiento como uno de los destinos más relevantes del país y de la región.