Run for Wine: la maratón gourmet que conecta bodegas y restoranes gana el Oro en turismo del vino

Run for Wine es mucho más que un evento, es una experiencia única que une bodegas, restaurantes, gastronomía local y enoturismo. Este innovador formato de “maratones de vinos”, que ganó el Oro en la categoría Servicios relacionados al turismo vitivinícola en los Best of Mendoza’s Wine Tourism, propone un recorrido por diferentes restaurantes y bodegas, donde los participantes descubren diferentes etiquetas, artistas y enólogos mendocinos, sabores locales y paisajes inolvidables".

Este concepto, que fusiona movimiento, cultura y placer, ha posicionado a Run for Wine como un referente en el turismo del vino. La originalidad de la propuesta y su capacidad para atraer a públicos nacionales e internacionales ha sido reconocido en los prestigiosos Best Of Wine Tourism Awards, los premios internacionales más importantes de la industria del enoturismo, categoría servicios relacionados al turismo del vino.

“Queremos que cada participante viva el vino de manera diferente: no solo en la copa, sino en un viaje sensorial que conecta con la tierra, la gastronomía y la alegría de compartir”, destacan Flora y Ale, organizadoras de Run for Wine.

Próximas ediciones

Con 17 ediciones realizadas, Run for Wine continúa creciendo y consolidándose como una experiencia imperdible para quienes buscan combinar la pasión por el vino con un ambiente lleno de diversión.

Realizaremos nuestra próxima edición en Bali Andino este 18 de octubre y se encuentran a la venta las entradas por EntradaWeb.

Run for Wine seguirá recorriendo restaurantes, bodegas y ciudades, sumando nuevas experiencias y aliados estratégicos.

Sobre Run for Wine

Run for Wine nació con el objetivo de innovar en el mundo del turismo del vino, ofreciendo una propuesta lúdica y participativa que conecta a corredores, amantes del vino y curiosos con la riqueza gastronómica y cultural de cada región.