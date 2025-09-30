Umara, la marca mendocina de gran crecimiento en Latinoamérica, estrena local en Palmares

Umara, la marca multinacional especializada en belleza y bienestar, presentó su salón renovado en Palmares Mall, marcando una nueva etapa en su historia en Mendoza. Luego de más de una década de presencia en el centro comercial, la marca se mudó a una nueva ubicación estratégica dentro del mall (la zona del cine, un punto de alto tránsito y visibilidad).

Con más de 10 años de trayectoria en Palmares, Umara continúa apostando al crecimiento en la provincia con un espacio totalmente renovado. El nuevo local ofrece un entorno moderno, funcional y pensado para mejorar la experiencia de quienes buscan servicios de belleza, estética y cuidado personal.

La apertura coincide con un momento especial para Palmares, que este año celebra 30 años de historia. Desde su inauguración en 1995, el mall ha sido pionero en Mendoza como espacio de encuentro, compras y experiencias, y hoy sigue liderando con propuestas que integran moda, gastronomía, entretenimiento y servicios de primer nivel. En ese recorrido, Umara ha sido parte activa de esta evolución, acompañando el crecimiento del centro comercial con una propuesta de belleza y bienestar alineada con las nuevas tendencias y expectativas del público.

Catalina Grandval, locataria de Umara en Palmares, se refirió a esta nueva etapa y expresó: “Después de más de 10 años dentro de un mall como Palmares, de constante crecimiento para nosotros como franquiciados. esta nueva propuesta de cambio de posición nos llenó de desafíos y también nos invitó a renovarnos, pero con la tranquilidad del acompañamiento de una marca como Umara, líder en su rubro y con más de 20 años en el mercado.”

Diego Lago, Gerente de Palmares, también destacó el valor de esta reubicación dentro del plan de desarrollo del mall: “La reubicación de Umara es consecuencia del trabajo que viene haciendo Palmares en consolidar zonas bien identificadas. En este caso, seguimos con nuestra alianza estratégica con esta marca mendocinas de gran crecimiento en Latinoamérica. Apostamos a seguir brindando el mejor servicio y ofreciendo los mejores productos del rubro a nuestros visitantes.”

El nuevo local ya está abierto al público y ofrece todos los servicios que caracterizan a la marca, con el respaldo de un equipo altamente capacitado y productos de primer nivel.