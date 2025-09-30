"El mejor test drive del país": Lorenzo Automotores quedó entre los tres mejores concesionarios Fiat de Argentina

Lorenzo Automotores Fiat, concesionario oficial en Mendoza perteneciente al Grupo Lorenzo, se destacó a nivel nacional al obtener el tercer puesto en la categoría A de Concesionarios FIAT en un concurso realizado en todo el país. Más de 70 acciones realizadas por concesionarios oficiales compitieron en esta iniciativa, que evaluó las propuestas vinculadas al lanzamiento de la nueva pick-up Fiat Titano.

La empresa mendocina brilló gracias a una innovadora acción de presentación combinada con un test drive exclusivo, llevado a cabo a fines de agosto en la emblemática Bodega Finca Decero, en Agrelo. El evento convocó a testers especialistas de la marca, clientes invitados y prensa local, consolidándose como un hito destacado dentro del lanzamiento nacional.

Las acciones emprendidas por Lorenzo Automotores fueron un aporte esencial para el éxito de esta iniciativa, reflejando el profesionalismo y la dedicación que caracterizan a cada concesionario en la red oficial de Fiat. En esta edición, también se reconoció y felicitó a los ganadores de las diferentes categorías basadas en niveles de patentamientos.

Una experiencia entre vinos y montaña

La presentación oficial de la Fiat Titano, la pick-up mediana de Stellantis fabricada en la planta de Ferreyra, Córdoba, se realizó en Finca Decero, Agrelo, Luján de Cuyo, y tuvo una duración superior a seis horas.

Los asistentes disfrutaron de una propuesta integral que combinó una experiencia gastronómica premium, un espectáculo de bailarines folklóricos, y la gran atracción: un test drive exclusivo. Las distintas versiones de la Fiat Titano —Endurance, Freedom y Ranch— estuvieron disponibles para ser probadas en una pista de obstáculos especialmente diseñada para destacar la potencia y versatilidad del vehículo.

Además, dos unidades tope de gama ofrecieron una experiencia completa para quienes desearon probar los límites de esta robusta y tecnológica pick-up.

Este evento renovó el compromiso de Grupo Lorenzo con la innovación, ofreciendo un vehículo 100% argentino, de alta tecnología y confort, que promete posicionarse con fuerza en el competitivo segmento de pick-ups medianas del mercado nacional.