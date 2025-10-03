Orgullo mendocino: Petrocuyo marca un hito en la industria del plástico y obtiene un sello nacional

El sello INTI–Ecoplas -otorgado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y Ecoplas, entidad especializada en plásticos y medio ambiente- garantiza el contenido reciclado en productos plásticos bajo estándares técnicos validados a nivel nacional, fue otorgado a Petrocuyo, compañía líder en la producción de polipropileno en Argentina.

La empresa obtuvo la certificación para su nuevo compuesto con contenido plástico reciclado (PCR, Post Consumer Recycled), convirtiéndose en la primera productora de resinas plásticas del país en alcanzarla. Este avance marca un precedente en el sector petroquímico y evidencia el valor de contar con un sello que brinde confianza y trazabilidad tanto a la industria como a los consumidores.

“Cada nueva certificación representa un paso adelante en la construcción de estándares comunes que fortalecen la competitividad, la innovación y el compromiso ambiental de toda la cadena de valor”, destacó Verónica Ramos, directora ejecutiva de Ecoplas. La certificación constituye una herramienta clave para que la industria plástica integre materiales reciclados en sus procesos de manera segura, competitiva y sustentable.

El desarrollo certificado por Petrocuyo, denominado REC 5413 BLACK, es un compuesto de polipropileno homopolímero reforzado con fibra de vidrio destinado a autopartes y muebles; y demuestra que es posible incorporar plásticos reciclados en aplicaciones de alto valor agregado, cumpliendo con los exigentes requisitos de calidad y desempeño técnico de sectores como el automotriz.

Un sello para toda la cadena de valor

La certificación INTI–Ecoplas es un aval para los procesos respecto al contenido reciclado, y un referente para toda la cadena de valor: desde las industrias que emplean polipropileno como insumo hasta los consumidores que demandan productos con contenido reciclado y reciclables, es decir con menor impacto ambiental.

Esta nueva certificación pone en evidencia el rol estratégico del sector petroquímico en la transición hacia un modelo productivo más responsable, en el que la innovación tecnológica se combina con la eficiencia en el uso de recursos.

“Avanzar hacia una economía circular requiere del compromiso de todos los actores. Con este paso, Petrocuyo se suma a las empresas que entienden que la sustentabilidad es también una forma de hacer negocios y de proyectar futuro”, señaló Verónica Ramos, directora ejecutiva de Ecoplas.

Acerca de Ecoplas

Asociación civil sin fines de lucro, especializada en plásticos y medioambiente que impulsa el desarrollo sustentable de la industria plástica. Conformada por profesionales y técnicos con una sólida trayectoria en el estudio y asesoramiento en temáticas relacionadas a los plásticos y el medioambiente. www.ecoplas.org.ar

Acerca de Petrocuyo

Petrocuyo es la única empresa productora de polipropileno en Argentina y la segunda mayor del Mercosur. Con más de 35 años de trayectoria, forma parte del Grupo Inversor Petroquímica (GIP) y cuenta con dos plantas industriales ubicadas en Ensenada (Buenos Aires) y Luján de Cuyo (Mendoza), además de oficinas comerciales en la Ciudad de Buenos Aires.

Su producción abastece a múltiples industrias —como la automotriz, alimenticia, médica, textil y de la construcción— tanto a nivel nacional como regional. Petrocuyo se destaca por su compromiso con la innovación, la eficiencia energética y la sostenibilidad, operando con un alto porcentaje de energías renovables y desarrollando productos seguros y cada vez más circulares.