Con aroma a expansión: Sandra Marzzan cumple 25 años y consolida su liderazgo en el mercado de las fragancias

En el marco de una fecha muy especial para el sector, Sandra Marzzan, empresa referente en perfumería y aromatización de ambientes, celebró el Día del Perfumista y el 25º aniversario de la compañía en un evento exclusivo que reunió a más de sus 70 distribuidores más importantes.

La cita tuvo lugar el pasado 26 de septiembre en Quinta Carmela, donde se vivió una jornada que combinó disfrute, capacitación y celebración en un clima de gran entusiasmo.

Una historia de pasión que continúa

El encuentro contó con la presencia de Sandra Marzzan y toda su familia, quienes destacaron que la pasión por los aromas ha sido siempre el motor que permitió a la empresa crecer año tras año, hasta convertirse en un referente nacional en el mundo de las fragancias.

En su discurso, Daniela Cantautas, hija de Sandra y miembro del directorio, subrayó la importancia de la reunión como un espacio para fortalecer vínculos con la red de distribuidores.

El evento también fue ocasión para presentar al nuevo Gerente General, Pablo Sosa, quien actualmente lidera las operaciones de Sandra Marzzan, reafirmando el compromiso con la innovación, la cercanía y el crecimiento sostenido.

Capacitación e inspiración

Los distribuidores participaron de dos instancias de formación especialmente diseñadas para potenciar su negocio:

Una capacitación en perfumería a cargo de la reconocida perfumista Carolina Vairo, quien compartió conocimientos sobre neuro-olfato aplicados a la venta.

Una formación en redes sociales dictada por la Lic. Paula Muñoz, orientada a brindar herramientas prácticas para potenciar la comunicación digital.

Un encuentro para crecer juntos

En un ambiente de alegría y camaradería, los invitados destacaron el valor de estos espacios que los acercan a la marca y los hacen sentir parte esencial de la misma.

Con esta celebración, Sandra Marzzan no solo rindió homenaje al arte del perfume, sino que también reafirmó su compromiso de seguir ofreciendo aromas que alegran la vida de las personas, fortaleciendo el vínculo con quienes hacen posible que la marca llegue a cada rincón del país.