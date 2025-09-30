Llega el Summit del Club del Manager: el encuentro de liderazgo y gestión más esperado del año

El próximo 15 de octubre en Espacio Lodo (Mendoza) se realizará el Summit Day para Líderes del Club del Manager, el evento anual que reúne a líderes, empresarios, emprendedores y profesionales de distintas áreas para reflexionar sobre las nuevas formas de liderar en un mundo en constante transformación.

El encuentro contará con la participación especial de Paula Molinari, autora, consultora y referente internacional en management, liderazgo y desarrollo de empresas familiares. Además, se suman destacados expositores locales e internacionales que aportarán miradas innovadoras sobre liderazgo, neurociencia, gestión empresarial y tecnología.

Expositores confirmados:

Juan Pablo Zorza – Psicólogo, Doctor en Psicología y Director de Nodos, especialista en liderazgo basado en empatía, autorregulación y bienestar colectivo.

Roxana Martínez Corzo – Licenciada en Relaciones Internacionales y Magíster en Comercio y Finanzas Internacionales por la Universidad de Barcelona. Con 26 años de experiencia en entornos multiculturales, ha internacionalizado proyectos de decenas de Pymes desde RMC Comex Services, empresa que dirige. Está convencida de que potenciar a las personas es la clave para expandir y sostener negocios globales.

Gabriel Manrique – MBA en Estrategia (UPC), Licenciado en Ciencias de la Educación, Profesor en Psicología y Director del Grupo Himan, integrado por seis empresas y más de 130 personas.

Darío Sganzetta – Contador, responsable de áreas administrativas y financieras en sectores de alimentos, construcción y Oil & Gas, profesor universitario y miembro histórico del Club del Manager.

Adriana Santos – Consultora en tecnología con más de 20 años de experiencia en NEC, MercadoLibre y proyectos de alto impacto en eGovernment, Smart Cities, banca digital y biometría en Latinoamérica.

Un espacio para transformar el liderazgo

El Summit Day para Líderes del Club del Manager propone un formato dinámico con conferencias, paneles y networking, donde se abordarán temas como:

Liderazgo humanista y gestión del ego.

Neurociencia aplicada a la gestión de equipos.

Estrategias para internacionalizar Pymes.

Innovación y transformación digital.

Experiencias en gestión empresarial y cultura organizacional.

Entradas

El evento está abierto a toda la comunidad empresarial y profesional de Mendoza y la región.

Las entradas ya están disponibles en https://www.entradaweb.com.ar/evento/5e08bfd0/step/1

Sobre el Club del Manager

El Club del Manager es una comunidad de líderes y profesionales que promueve espacios de aprendizaje, inspiración y colaboración para transformar la manera de gestionar organizaciones. Con células temáticas, encuentros periódicos y un espíritu de construcción colectiva, busca generar impacto positivo en personas, equipos y empresas.