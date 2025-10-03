LG presenta su nuevo monitor quirúrgico 4K: claridad, eficiencia y respaldo automático

LG Electronics (LG) lanza su nuevo monitor quirúrgico 4K de 31,5 pulgadas, modelo 32HS710S. Diseñado para optimizar el flujo de trabajo quirúrgico, el monitor combina una nítida calidad de imagen con resolución 4K (3.840 x 2.160) con nuevas funciones inteligentes que priorizan la comodidad del usuario y la eficiencia operativa. El monitor ha recibido la autorización 510(k) de la FDA de EE. UU., lo que confirma que ya puede venderse en los Estados Unidos.

El 32HS710S introduce una gama de funciones que mejoran el flujo de trabajo para que a los profesionales médicos les resulte más sencillo e intuitivo interactuar con los datos visuales.

Por ejemplo, los usuarios pueden configurar los ajustes del modo de imagen de forma independiente para cada fuente de entrada, lo que ayuda a mostrar imágenes de múltiples dispositivos de una manera que se adapte a sus necesidades. Las teclas de acceso rápido dedicadas permiten la activación rápida de los modos de pantalla preferidos y los diseños de Picture-by-Picture (PBP), facilitando los ajustes con solo presionar un botón.

La pantalla IPS 4K del monitor está diseñada para ofrecer imágenes claras y detalladas con un color uniforme en un amplio ángulo de visión. Proporciona un brillo típico de 800 cd/m² y cubre aproximadamente el 95 por ciento del espacio de color DCI-P3. Cumpliendo con el estándar de Imágenes y Comunicaciones Digitales en Medicina (DICOM), el monitor es una solución de alta calidad para mostrar la salida visual de diversos dispositivos de imagen médica.

Para hacer frente a las exigencias del entorno del quirófano, el 32HS710S emplea un cristal duradero con Optical Bonding, junto con recubrimientos antirreflejos, antihuellas y antideslumbrantes para ayudar a mantener la claridad de la imagen bajo la brillante iluminación quirúrgica.

El monitor está construido con una clasificación IP45 para la parte frontal, IP32 para la parte posterior y resistencia al impacto IK06. Con un peso aproximado de 9,2 kilogramos, se puede montar en una variedad de brazos para monitores quirúrgicos.

Para la continuidad operativa, el monitor incluye un interruptor de entrada de conmutación por error (Failover Input Switch) que puede cambiar automáticamente a una fuente de respaldo si la señal principal se interrumpe.

Esta característica clave de fiabilidad se complementa con opciones de visualización versátiles, que incluyen PBP de 4 pantallas y Picture-in-Picture (PIP) para monitorear múltiples fuentes a la vez. La pantalla también ofrece los modos Espejo y Rotación para un fácil ajuste de la orientación de la imagen, y salida de pantalla clonada para fines de formación y colaboración.

"Al desarrollar el 32HS710S, nos concentramos en ofrecer beneficios prácticos en el flujo de trabajo para los equipos quirúrgicos, para quienes el tiempo y la concentración son críticos", dijo YS Lee, director de Negocios de TI en LG Media Entertainment Solution Company.