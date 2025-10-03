Centro Médico Echeverría: una referencia en salud femenina integral en Mendoza

En pleno corazón de Godoy Cruz, el Centro Médico Echeverría se ha consolidado como un lugar de referencia para la salud femenina en Mendoza. Su propuesta está pensada especialmente para acompañar a la mujer en todas las etapas de la vida, con un énfasis particular en el cuidado durante el embarazo y en la prevención de enfermedades.

Con horarios extendidos y flexibles, el centro busca facilitar el acceso a la atención médica de aquellas mujeres que trabajan y necesitan compatibilizar sus rutinas laborales con el cuidado de su salud. Esta mirada cercana y práctica es uno de los rasgos que distingue a Echeverría y lo convierte en un aliado fundamental en el bienestar de sus pacientes.

Profesionales de excelencia con calidad humana

El equipo está conformado por destacados ginecólogos, obstetras y especialistas de diversas áreas, quienes ofrecen una atención integral y personalizada.

Entre ellos se encuentran:

Dr. Federico De Gaetano – Obstetricia

Dr. Valentín Gómez Diez – Ginecología y Obstetricia

Dr. Emilio García – Ginecología y Obstetricia

Dr. Rubén Vera – Ginecología y Obstetricia

Dr. Cristian Palomba – Ginecología, Obstetricia y Medicina Fetal

Dra. Lorena Stella – Ginecología, especialista en Endometriosis

Dr. Matías Pelliza – Ginecología, especialista en Endometriosis

Dra. Verónica Alfonso – Ginecología y Obstetricia

Dra. Mariela Savina – Endocrinología

Lic. Andrea Ferragud – Obstetricia

Lic. Sol Andrewartha – Nutrición

Lic. Marisa Adaro – Psicología

Dra. Chani De Gaetano – Vínculo Familiar y Acompañamiento

Dra. Paula González – Flebología

Dr. Néstor Caliri – Ecografía General y Doppler

Dr. Javier Belmonte – Cirugía Plástica y Reconstructiva

Tec. Valeria Nicola – Electrocardiogramas con riesgo quirúrgico

Laboratorio de Análisis Clínicos Bioquimik

Espacio Gestar – Taller de preparación integral para la maternidad

Este equipo integral brinda a las pacientes la posibilidad de encontrar, en un mismo lugar, atención de distintas especialidades con un mismo denominador común: calidad médica y calidez humana.

El valor de la prevención

En el marco del mes de la prevención del cáncer de mama, el Centro Médico Echeverría refuerza un mensaje clave: los controles ginecológicos y los chequeos anuales son fundamentales para cuidar la salud y detectar a tiempo enfermedades que, con un diagnóstico precoz, tienen altas probabilidades de tratamiento exitoso.

Un espacio pensado para la mujer

Con un enfoque integral, horarios accesibles y profesionales de primer nivel, el Centro Médico Echeverría se consolida como un lugar donde las mujeres mendocinas pueden sentirse escuchadas, acompañadas y cuidadas en cada etapa de su vida.

📍 Dirección: Echeverría 1375, Godoy Cruz

📲 Consultas: +54 9 261 515-9997 | +54 9 261 705-5751