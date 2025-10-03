Salud & Empresas | 3 oct 2025
Mes rosa
Centro Médico Echeverría: una referencia en salud femenina integral en Mendoza
08:00 |Con enfoque integral, horarios accesibles y profesionales de excelencia, acompaña a las mujeres en todas las etapas de su vida, con especial atención al embarazo y la prevención.
En pleno corazón de Godoy Cruz, el Centro Médico Echeverría se ha consolidado como un lugar de referencia para la salud femenina en Mendoza. Su propuesta está pensada especialmente para acompañar a la mujer en todas las etapas de la vida, con un énfasis particular en el cuidado durante el embarazo y en la prevención de enfermedades.
Con horarios extendidos y flexibles, el centro busca facilitar el acceso a la atención médica de aquellas mujeres que trabajan y necesitan compatibilizar sus rutinas laborales con el cuidado de su salud. Esta mirada cercana y práctica es uno de los rasgos que distingue a Echeverría y lo convierte en un aliado fundamental en el bienestar de sus pacientes.
Profesionales de excelencia con calidad humana
El equipo está conformado por destacados ginecólogos, obstetras y especialistas de diversas áreas, quienes ofrecen una atención integral y personalizada.
Entre ellos se encuentran:
- Dr. Federico De Gaetano – Obstetricia
- Dr. Valentín Gómez Diez – Ginecología y Obstetricia
- Dr. Emilio García – Ginecología y Obstetricia
- Dr. Rubén Vera – Ginecología y Obstetricia
- Dr. Cristian Palomba – Ginecología, Obstetricia y Medicina Fetal
- Dra. Lorena Stella – Ginecología, especialista en Endometriosis
- Dr. Matías Pelliza – Ginecología, especialista en Endometriosis
- Dra. Verónica Alfonso – Ginecología y Obstetricia
- Dra. Mariela Savina – Endocrinología
- Lic. Andrea Ferragud – Obstetricia
- Lic. Sol Andrewartha – Nutrición
- Lic. Marisa Adaro – Psicología
- Dra. Chani De Gaetano – Vínculo Familiar y Acompañamiento
- Dra. Paula González – Flebología
- Dr. Néstor Caliri – Ecografía General y Doppler
- Dr. Javier Belmonte – Cirugía Plástica y Reconstructiva
- Tec. Valeria Nicola – Electrocardiogramas con riesgo quirúrgico
- Laboratorio de Análisis Clínicos Bioquimik
- Espacio Gestar – Taller de preparación integral para la maternidad
Este equipo integral brinda a las pacientes la posibilidad de encontrar, en un mismo lugar, atención de distintas especialidades con un mismo denominador común: calidad médica y calidez humana.
El valor de la prevención
En el marco del mes de la prevención del cáncer de mama, el Centro Médico Echeverría refuerza un mensaje clave: los controles ginecológicos y los chequeos anuales son fundamentales para cuidar la salud y detectar a tiempo enfermedades que, con un diagnóstico precoz, tienen altas probabilidades de tratamiento exitoso.
Un espacio pensado para la mujer
Con un enfoque integral, horarios accesibles y profesionales de primer nivel, el Centro Médico Echeverría se consolida como un lugar donde las mujeres mendocinas pueden sentirse escuchadas, acompañadas y cuidadas en cada etapa de su vida.
📍 Dirección: Echeverría 1375, Godoy Cruz
📲 Consultas: +54 9 261 515-9997 | +54 9 261 705-5751