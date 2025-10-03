Una empresa del sector salud, destacada entre los mejores lugares de trabajo para mujeres en Argentina

La reconocida firma internacional Great Place To Work Argentina volvió a destacar al Grupo de Medicina Privada por su cultura organizacional y su compromiso con la inclusión. En la edición 2025 del ranking nacional de Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres, SanCor Salud obtuvo el puesto n.o 9 dentro de la categoría de compañías con más de

1.000 colaboradores, entre más de 270 organizaciones evaluadas.

Este reconocimiento reafirma la convicción de la compañía de impulsar la igualdad de género y el bienestar integral de sus trabajadoras, consolidando políticas que promueven un entorno laboral diverso y equitativo. Al mismo tiempo, este compromiso se conecta con la esencia de su negocio: la salud como derecho, entendida desde la igualdad de oportunidades y la generación de condiciones de bienestar para todas las personas.

Desde hace más de una década, SanCor Salud integra en su estrategia el rol protagónico de las mujeres, con una mirada de equidad que se adapta a los nuevos tiempos y a las demandas sociales emergentes. En esta línea, mantiene una Estrategia de Sustentabilidad alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) de ONU Mujeres y el Pacto Global de Naciones Unidas, a los que se adhirió en 2020.

Buenas prácticas en acción

Entre las políticas que distinguen a la compañía se destacan la contratación sin sesgos, la igualdad en la compensación, el acompañamiento en la maternidad, las iniciativas de conciliación familiar y el acceso a oportunidades de formación y desarrollo profesional a través de su Universidad Corporativa.

Somos SanCor Salud, uno de los principales Grupos Empresarios de Medicina Prepaga de capital nacional, líder en calidad de servicio. Desde sus inicios asumió el compromiso de brindarle a la sociedad un servicio de salud diferencial que cuide a las familias argentinas en los momentos más importantes de su vida. Sus más de 300 puntos de atención en todo el país y la red de profesionales más grande, conformada por más de 203.000 prestadores médico-asistenciales, hacen que alrededor de 740.000 personas y más de 3.500 empresas clientes confíen lo más preciado: su salud y la de los suyos.