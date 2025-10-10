Proyectos con futuro: estos son los finalistas del Torneo mendocino de Emprendedores 2025

La Ciudad te invita a participar del Demo Day final del Torneo de Emprendedores 2025, que se realizará el miércoles 8 de octubre, a las 17.15, en la Sala 2 de la Nave Cultural.

Durante esta jornada, los equipos finalistas presentarán sus proyectos en formato pitch ante un jurado especializado, compitiendo por el reconocimiento y los premios destinados a los dos ganadores del torneo.

Además, el evento contará con un panel de emprendedores referentes, quienes compartirán sus experiencias y aprendizajes:

Ricardo Bueno: cofundador de MeCubro, insurtech pionera en seguros on demand, reconocida por su innovación disruptiva en el sector asegurador.

María Pía Giolo: diseñadora industrial y cofundadora de Pugna, marca mendocina de calzado artesanal de autor que integra diseño, creatividad y producción local.

Emiliano Gruini: emprendedor gastronómico y creativo, cofundador de Centauro y Flor del Desierto, e impulsor de iniciativas como On Blocks y Avanzada Creativa.

El jurado encargado de evaluar los proyectos estará conformado por:

Nicolás Allub: CEO de Constructora Colonial, empresa con más de 30 años de trayectoria en el Este mendocino. Bajo su liderazgo se desarrollan proyectos innovadores como Pueblo Nuestro, un emprendimiento urbano integral con foco en sostenibilidad.

Maxi Campanella Knap: partner en Embarca, aceleradora mendocina que impulsa startups tecnológicas y de alto impacto, convencido del poder de la innovación y los ecosistemas colaborativos.

Anahí Gómez: diseñadora industrial y referente de la Dirección de Innovación y Emprendedores de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Desde 2015 acompaña a emprendedores locales en el desarrollo y consolidación de sus proyectos, promoviendo la articulación y el fortalecimiento del ecosistema.

El Demo Day será una ocasión única para descubrir el talento emprendedor local, fomentar el intercambio de ideas y fortalecer el ecosistema de innovación de la Ciudad de Mendoza.

La participación es gratuita, con inscripción previa a través del siguiente formulario.