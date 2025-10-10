Se viene la Expo Negocios & Franquicias Cuyo 2025: el evento clave para emprender, invertir y conectar

La quinta edición de la Expo Negocios & Franquicias Cuyo 2025 será el encuentro más importante de la región para el ecosistema emprendedor, marcas, franquicias y quienes busquen invertir, conocer e inspirarse para lograr nuevos proyectos.

La Expo será el jueves 16 de octubre, de 12 a 20 horas y los tickets están disponibles en Eventbrite.com.ar (incluye entrada al evento y una copa degustación).

Organizado por Suraci Franquicias, la Expo cuenta con el apoyo del Gobierno de Mendoza, la invitación de Mendoza Ciudad y el respaldo de AAMF (Asociación Argentina de Marcas y Franquicias); propone un amplio abanico de oportunidades de negocios, conocimiento, historias que inspiran, nuevos rubros, franquicias regionales, tecnología, cuyo propósito es conectar con personas y negocios reales.

El mundo de los negocios desde una mirada global

En esta edición, la Expo se abre al mundo de los negocios ofreciendo una perspectiva integral y actual con otros rubros y oportunidades.

“Este año se amplió a otros sectores como es el desarrollo inmobiliario, inversiones financieras e inversiones en criptomonedas. Además, habrá dos escenarios en paralelo por lo que duplicamos la propuestas y contenidos”, comenta Nicolás Suraci director de Suraci Franquicias organizador del encuentro que lleva la quinta edición en la región.

Con más de 40 empresas y expositores de franquicias, esta edición tiene un valor federal diferencial, con la presencia de marcas de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santa Fe y la región de Cuyo. Tres espacios, charlas con referentes, espacio Business y panel de marcas.

A partir de las 12 del mediodía, en la Nave Cultural en simultáneo sucederán grandes actividades.

El Espacio Desarrollo (sala 2), que tiene como eje el conocimiento y la visibilización de tendencias, donde se desarrollarán charlas y ponencias con los invitados de la edición.

Damián Di Pace, “Inversión en franquicias en el actual contexto eleccionario”.

“Inversión en franquicias en el actual contexto eleccionario”. Eusebio Guinazú , “Motivación y liderazgo desde el deporte”.

, “Motivación y liderazgo desde el deporte”. Luciano Lorenzoni , “Nada se vende solo: marketing colaborativo en acción”.

, “Nada se vende solo: marketing colaborativo en acción”. Carla Torazi, “Negocios blockchain: el futuro ya empezó”.

“Negocios blockchain: el futuro ya empezó”. Nicolás Suraci, “Cómo convertir tu marca en una franquicia exitosa”.

“Cómo convertir tu marca en una franquicia exitosa”. Marcos Bruno, “Cómo aplicar IA y potenciar tu franquicia”.

“Cómo aplicar IA y potenciar tu franquicia”. Juan Manuel Contreras , “Negocios en red: nuevos paradigmas de inversión”.

, “Negocios en red: nuevos paradigmas de inversión”. Nicolás Pons, “Mindset comercial”.

“Mindset comercial”. Roberto Ruso, “Cinco claves para elegir la franquicia ideal”.

“Cinco claves para elegir la franquicia ideal”. Nicolás De Pedro Buttini, “Aspectos laborales y comerciales del contrato de franquicias”.

Mientras que en la sala 1 convivirán dos sectores; por un lado el Espacio Business & Expo, donde franquicias y empresas tendrán su stand exclusivo para mostrar en primera mano sus propuestas comerciales. 3 Hermanos, Acompañarnos, Coronel, Merovingian Data, GAF, Baika, Grumges, Kripton, Grener, Tikal, YES, Suraci, Wetech, Garantina, Nomade, Mr Vulpini, Autoshop, Brod, Leno, Big Pizza, Cereza, Lujuria, La Dorigo Beaty, son alguna de las más de 30 marcas participantes.

Y el Espacio Conectar: un sector con estilo social, donde se combinarán los negocios, networking, música con Djs en vivo e historia en frecuencia real con un nutrido Panel de Marcas con referentes del mundo empresarial que compartirán experiencias, estrategias y casos de éxito.

Entre las charlas se destacan:

“Negocios con identidad: cómo reinventarse y perdurar en el tiempo”, con Franco Fusari y Sebastián Flore.

“El boom del bienestar”, con la participación de Baika, Nómade y Betsabé Nutrición

“Cómo desarrollar nuevos , a cargo de LENO y BIG Pizza de Tucumán.

También formarán parte Grupo Kurve, con la charla “Branding y estrategia de marcas en franquicias”

3 Hermanos y Coronel, con Juan Francisco Retali en “El desafío de convertir en clientes la comunidad digital”

Muriel del Barco con “Liderazgo y autogestión: el éxito empresarial”

Gerardo Germanó, Carolina Canitrot, Julieta Oelsner disertarán sobre “Invertir en startups: pequeñas apuestas, grandes retornos”

Belén Máspoli y Paula Lomónaco en “Liderazgo y equipos conscientes: del desafío a los resultados con impacto”

Emiliano Guini el caso “On Blocks: la fábrica de empresas que escalan”.

En la sala habrá un sector con etiquetas de vinos y alternativa gastronómica para acompañar el momento.

La Expo Negocios y Franquicias Cuyo 2025 cuenta con el apoyo empresas y marcas regionales como Kurve, Palmares, Payway, Al Pasion Wines, Masses Kolton, Casarena Wines, Nego Zona, AEM, GAF, Crear más Potencial, Belén Graffigna, Holton Masses, Mr. Vulpini Mailhó, Pizzería La Popular y Óptima Limpieza.