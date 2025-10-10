Dos expertos mendocinos representan a Argentina en la Cumbre Mundial de Enoturismo en Bulgaria

Francisco Bragoni, de Bodega Salentein, y Vanina Manini, de Luigi Bosca, son los únicos conferencistas argentinos en la 9ª Conferencia Mundial de Turismo del Vino, organizada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Ministerio de Turismo de Bulgaria.

Los días 6 y 7 de octubre, la ciudad de Plovdiv, capital europea del vino 2025, es sede de la 9ª Conferencia Mundial de Turismo del Vino, organizada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Ministerio de Turismo de Bulgaria, bajo el lema “El arte del turismo del vino”. Cabe recordar que en 2017 este importante evento mundial se desarrolló en nuestra provincia.

El encuentro reúne a 21 expertos internacionales provenientes de países como España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Portugal, Chile, Sudáfrica y Australia. En representación de la Argentina participan Francisco Bragoni, gerente de Hospitalidad y Enoturismo de Bodega Salentein y Vanina Manini, gerente de Experiencia en Finca El Paraíso de Bodega Luigi Bosca, ambos referentes del enoturismo mendocino.

La presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, destacó la participación de los profesionales locales y el reconocimiento que significa para la provincia. “Es un gran orgullo que dos mendocinos representen a la Argentina en un encuentro de este nivel. Mendoza ha sido pionera en el desarrollo del turismo del vino y contar con referentes de la talla de Francisco y Vanina en una cumbre mundial reafirma el liderazgo y la calidad de nuestra oferta enoturística.

Su presencia en Bulgaria es también un reconocimiento al trabajo conjunto entre bodegas, instituciones y Estado para posicionar a Mendoza como capital mundial del vino y destino de excelencia”.

Embajadores de Mendoza

Bragoni cuenta con más de 16 años de trayectoria en la industria vitivinícola y lidera la hospitalidad de una de las bodegas más visitadas del Valle de Uco, mientras que Manini ha desarrollado una destacada carrera vinculada a la gestión de experiencias turísticas de alto nivel en la industria del vino, actualmente al frente del turismo en la histórica finca de Luigi Bosca.

Durante el encuentro, ambos compartirán la experiencia mendocina en materia de innovación, hospitalidad y sostenibilidad en el turismo del vino, en un contexto que busca fortalecer la cooperación internacional y el desarrollo de destinos enoturísticos sostenibles.

Cumbre Mundial de Enoturismo

El evento se desarrolla con conferencias, masterclasses y visitas técnicas, además de un programa cultural que incluye el Urban Wine Fest Plovdiv, un festival urbano dedicado a las variedades autóctonas de uva y al vino local.

Con una tradición vitivinícola de más de 5.000 años, Plovdiv se alza como un epicentro histórico y cultural del vino europeo, un marco ideal para debatir sobre el presente y futuro del turismo del vino a nivel mundial, con Mendoza una vez más en el centro de la escena.