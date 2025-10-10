Portfolio se suma a la Semana Mundial de las Inversiones con un webinar gratuito de alto impacto

En el marco de la Semana Mundial de las Inversoras y los Inversores, desde Portfolio te invitamos a participar de nuestro webinar gratuito: ABC para ingresar al mundo del financiamiento y la tokenización

Será este jueves 9 de octubre a las 16 por Zoom. Con cupos limitados

Un encuentro pensado para empresas, pymes e inversores que buscan comprender cómo la tokenización de activos y las nuevas alternativas de financiamiento están transformando el mercado de capitales.

Se contará con un panel de especialistas de Portfolio, junto a referentes en legal tech y tokenización, que compartirán su experiencia sobre oportunidades, desafíos y tendencias de estas herramientas innovadoras.