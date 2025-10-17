OSDE lanzó FLUX, su nuevo plan para jóvenes, 100% digital y con psicología sin tope

Flux representa un nuevo concepto en salud, con un enfoque ágil y moderno, pensado para quienes buscan una cobertura eficiente, dinámica y adaptada a sus tiempos.

“Estamos muy felices de poder presentar Flux, una nueva forma de abordar la salud, con una mirada holística, haciendo doble click en la prevención y en el bienestar como conceptos integradores”, dijo Cristian García Sarubbi, director general de Osde.

“El respaldo de nuestros más de 50 años de experiencia nos avalan como líderes del sector, siempre innovando con propuestas superadoras”, agregó.

Flux estará disponible para todas las edades, pero fue diseñado especialmente para conectar con personas jóvenes de 18 a 35 años. con vidas activas, exigentes y digitales. El plan no reemplaza a los planes ya existentes, sino que amplía el portfolio, acompañando los cambios culturales, tecnológicos y demográficos.

Flux se construyó pensando en personas que valoran la libertad de elección, la inmediatez y el diseño simple. Nuevos afiliados que, hasta el momento, no encontraban un plan que les “hablara” directamente; y que a la vez conocen a Osde, pero buscan una versión más adaptada a su momento vital.

¿Qué ofrece Flux?

● Psicología sin tope, con copago

● Asistencia al viajero en países limítrofes

● Cotización y alta 100% digital

● Check ups

● Cartilla relevante

● Reintegro único global

● Ecosistema de descuentos Más OSDE

● Odontología: ortodoncia y placa miorrelajante

● 1 beneficio a elección en plataforma por tiempo a determinar

● Cobertura superadora en ópticas

“Osde revolucionó el sector de la salud privada hace más de 30 años, con los planes Binario, que privilegiaban la elección directa de los profesionales de la salud, sin intermediarios”, explicó Guido Montaruli, gerente ejecutivo de Comunicación, Prevención y Promoción de la Salud de Osde.

“Hoy, el concepto Flux (Fast-Liquid-Uncharted-Xperimental) se propone ser igual de simple pero adaptado a las necesidades y las formas en las que las personas eligen comunicarse, con la menor cantidad de clicks posible”, agregó.

“Flux nos habla de un cambio, de una capacidad de adaptación por la que todos tuvimos que pasar en la transformación digital, pero que para los más jóvenes ya es algo adquirido, algo que está con ellos”, dijo Martín Pochat, presidente de Osde.

Flux no es sólo un plan nuevo. Es un cambio de ritmo, con una clara conciencia preventiva, enfocada en el bienestar integral para quienes buscan calidad de vida a largo plazo, sustentable desde lo económico, pero también desde la experiencia como usuarios.

Flux es una evolución de los tradicionales planes de Osde, que prioriza la libre elección, la personalización y la agilidad; con un mayor foco en la prevención y el bienestar; y con un precio acorde a cada etapa de la vida.

Estará disponible para su comercialización a partir del 15 de octubre en el resto del país.