Torneo nacional de coctelería: un bartender mendocino se consagró como el mejor del país

Por primera vez en la historia del Torneo Nacional de Coctelería Golden Age, un bartender mendocino se consagró como el mejor del país. Se trata de Ezequiel Milessi (38 años), reconocido bartender y consultor de coctelería, que representó a la provincia en la última instancia de la competencia que se celebró en Buenos Aires.

El certamen, organizado por Dellepiane Spirits, tiene por objetivo rendir homenaje a las distintas “eras doradas” de la coctelería y reúne cada año a los mejores pro-fesionales de Argentina. De más de 200 participantes de todo el territorio argentino, solo cinco alcanzaron la final, entre ellos el mendocino que puso a Mendoza en lo más alto del mapa nacional de la mixología.

“Es la primera vez en la historia que un mendocino gana el torneo y eso da una idea de la magnitud y la evolución de la coctelería que tiene hoy la provincia. Eze-quiel hizo una pasada excelente, preparó un cóctel muy rico y su presentación y oratoria fueron impecables, detalles que lo transformaron en el ganador indiscuti-do”, destacó Matías Ugarte, jefe de Marketing de Dellepiane Spirits,

Milessi, actual Head Bartender de Soberana, había participado en la primera etapa con un cóctel llamado “Excéntrico”, elaborado con Golden Age Elder Flower. En ese momento, el trago conquistó al jurado gracias a su creatividad y técnica.

“La competencia fue espectacular. Teníamos que hacer un cóctel en el momento, era todo por sorteo, la verdad que es estaba muy nervioso pero estoy muy feliz de haber traído el premio a Mendoza. También estoy muy orgulloso de tener la posibi-lidad de trabajar con la marca como Embajador en futuros eventos, viajes y para lo que necesiten”, contó Ezequiel.

Cabe recordar que Milessi ya fue subcampeón del World Cocktail Championship en China (2019), campeón panamericano en Cuba (2018) y subcampeón paname-ricano en Punta Cana (2017).

El Torneo Nacional de Coctelería Golden Age se ha consolidado como una de las competencias más importantes del país, no sólo por el nivel de exigencia del jura-do, que evalúa recetas originales que combinen historia, técnica e inspiración, sino por los premios. Este año, el premio consistió en 1.000 dólares, un viaje a Lati-noamérica para dictar una Master Class con Golden Age, productos de la marca y el reconocimiento como Embajador de la marca.

Sobre Dellepiane Spirits

Dellepiane Spirits es una empresa argentina fundada el 23 de diciembre de 1898 que comenzó importando whisky, gin, té y otros productos de origen británico.

En 1934 la compañía además de importar, comenzó a elaborar finos licores y otros productos de destilería. Con 116 años de presencia ininterrumpida en el mercado argentino, Dellepiane Spirits tiene una moderna planta productora en Villa Mercedes, San Luis, y en su management ya se encuentra incorporada la cuarta generación de la familia propietaria.

Además de ser reconocida por la tradicional marca Tres Plumas, N°1 en ventas en la categoría licores y que se exporta a 18 países, representa en el país las marcas de maltas y whiskies Loch Lomond, Luxardo (Italia), licor Mandarine Napoleón (Bélgica), el bourbon de Kentucky Evan Willians, el prosecco Sperone (Italia) y el licor Vecchio Amaro del Capo (Italia).