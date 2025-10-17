El más rico del país: qué sabor llevó a Mendoza al Oro en la Fiesta Nacional del Alfajor 2025

La provincia de Mendoza volvió a destacarse a nivel nacional al obtener importantes reconocimientos en la 27ª Fiesta Nacional del Alfajor, que se desarrolló del 10 al 12 de octubre en la ciudad de La Falda, Córdoba. Este evento, uno de los más tradicionales del país, reunió a más de 200 productores y consagró a los mejores alfajores de la Argentina.

La participación mendocina fue motivo de orgullo, ya que dos firmas locales se alzaron con los premios más destacados de la competencia, reafirmando el gran desarrollo gastronómico que ha tenido la provincia en los últimos años.

En particular, Tub Vicio, un emprendimiento mendocino que apuesta por la innovación, fue el gran protagonista de la jornada al quedarse con tres galardones: Alfajor de Oro, Alfajor Innovador y Mejor Stand, gracias a su original creación de chirimoya alegre, un sabor que sorprendió al jurado por su equilibrio entre lo regional y lo gourmet.

Por su parte, Entre Dos llevó nuevamente a Mendoza a lo más alto del podio al obtener premios en las categorías Libre de Gluten y Chocolate Blanco, con alfajores de cobertura de chocolate, libres de gluten y elaborados en una de sus plantas productivas, parte de una marca que cuenta con 40 tiendas en todo el país y un firme compromiso con la calidad y la excelencia.

De la provincia también dijeron presente otras fábricas de alfajores, demostrando así la gran calidad y variedad de productos que ofrece Mendoza. Se sumaron, además de los ganadores, Portal del viento, Chocolezza, Ave María Vinos y Mhor Mío.

Premios obtenidos por Mendoza en la Fiesta Nacional del Alfajor 2025

Alfajor de Oro: Tub Vicio (Mendoza) – Alfajor de chirimoya alegre

Mejor Stand: Tub Vicio (Mendoza)

Alfajor Innovador: Tub Vicio (Mendoza)

Libre de Gluten: Entre Dos (Mendoza)

Chocolate Blanco: Entre Dos (Mendoza)

Estos reconocimientos reflejan el nivel que ha alcanzado la industria alfajorera mendocina, caracterizada por la creatividad, la innovación y la búsqueda constante de calidad. En los últimos años, Mendoza ha diversificado su propuesta gastronómica, sumando productos regionales de alto valor agregado y emprendimientos que logran posicionarse en el mercado nacional.

Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), destacó el valor de estos logros para la provincia: “Estamos muy orgullosos de los productores locales. Estos reconocimientos no sólo honran la calidad y creatividad que ya venían mostrando, sino que demuestran cuánto ha crecido Mendoza en gastronomía. Que marcas como Tub Vicio y Entre Dos ganen en diversas categorías demuestra que nuestra provincia está a la altura de los mejores”.

Mabel Pavez y Paola Sitta, hermanas y socias de Tu Vicio, mencionaron que: “Nuestra empresa se dedica a la elaboración de cubanitos artesanales y, este año, por primera vez, decidimos incursionar en el mundo del alfajor. Así es como comenzamos a buscar alternativas innovadoras que nos permitieran entrar en competencia, jamás pensamos, aunque lo soñamos, obtener algún reconocimiento. Esto es mucho más de lo que pudimos imaginar y es gracias al esfuerzo de todos quienes colaboran y creen en nuestro emprendimiento.”

Con estos premios, Mendoza consolida su reputación como un destino gastronómico de excelencia, donde tradición y vanguardia se combinan para dar sabor a una provincia que sigue conquistando paladares en todo el país.