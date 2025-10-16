Palmares Valley suma a la marca líder en gimnasios y wellness: Sportclub desembarca en 2026

En el marco de su compromiso con el desarrollo de espacios que potencien la calidad de vida, Grupo Presidente se complace en anunciar la llegada de Sportclub en 2026. Un espacio pensado, creado y destinado para brindar cada vez una mejor experiencia.

Con esta incorporación, Palmares Valley reafirma su posición como el ecosistema más innovador de la región; una zona diseñada para quienes buscan no solo un lugar donde estar, sino un entorno donde evolucionar.

La llegada de la empresa líder en gimnasios y bienestar del país, con más de 30 años de trayectoria y más de 900 sedes, consolida al distrito Valley como un verdadero polo de innovación, servicios y lifestyle en Mendoza: un lugar donde el trabajo, el deporte, la salud, el ocio y la tecnología se encuentran en un entorno único.

Palmares Valley presenta un masterplan que no solo incluirá un gimnasio de última generación, sino que también integrará una serie de servicios pensados para promover el bienestar integral, incluyendo canchas de pádel, espacios dedicados al wellness y la salud integral, propuestas gastronómicas saludables y actividades outdoor.

La alianza con Sportclub refleja una visión compartida de futuro, en la que la infraestructura, innovación y el compromiso con las personas se combinan para impulsar un nuevo paradigma en la manera de vivir, trabajar y disfrutar.

Con el grueso de la obra ya concluido y las tareas finales en marcha, el proyecto se encamina hacia su etapa de inauguración, consolidando el compromiso de Grupo Presidente con la excelencia en el desarrollo de espacios únicos.