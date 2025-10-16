Agenda | 16 oct 2025
Atención ágil, confiable y cercana: 0810-122-000 la nueva línea del Hospital Español de Mendoza
09:48 |La entidad anunció la implementación de una nueva línea telefónica para su centro asistencial. Desde ahora, quienes necesiten comunicarse deberán hacerlo al número 0810-122-0000, que reemplaza el anterior canal de contacto.
Con el compromiso de seguir mejorando la calidad de sus servicios, el Hospital Español de Mendoza anunció la implementación de una nueva línea telefónica para su centro asistencial. Desde ahora, quienes necesiten comunicarse deberán hacerlo al número 0810-122-0000, que reemplaza el anterior canal de contacto.
Además, el hospital confirmó que continuará disponible el número de WhatsApp 2612114017 para mensajes, facilitando así la comunicación ágil y directa con los pacientes. Esta actualización forma parte de una estrategia integral para optimizar cada aspecto de la atención médica y reforzar el vínculo con la comunidad mendocina.
La iniciativa tiene como objetivo mejorar el acceso a la comunicación con el Hospital, especialmente para quienes viven lejos o no pueden asistir presencialmente a gestionar su atención.
Desde su creación, el Hospital ha perseguido un único objetivo: ofrecer servicios de salud de calidad como sociedad de beneficencia y mutualidad.
Su espíritu se resume en una clara vocación de servicio y en una preocupación constante por otorgar una medicina integral eficiente y humanizada.
Los socios, pacientes y usuarios que eligen el Hospital Español tienen la tranquilidad de saber que cuentan con la mejor cobertura de salud y que recibirán una cordial y adecuada atención, y diagnósticos y tratamientos acordes a cada necesidad.
Ubicaciones
- HOSPITAL ESPAÑOL (Av. San Martín 965, Godoy Cruz)
- CENTRO MÉDICO LA BAJADA (Urquiza 327 - Villanueva, Guaymallén)
- CENTRO MÉDICO VIAMONTE (Viamonte 4737, Chacras de Coria)
Contactanos por WhatsApp
- Hospital (Godoy Cruz) 2612114017
- C.M. Viamonte (Chacras) 2613442593
- C.M. La Bajada (Guaymallén) 2613878331
Otras vías de comunicación con el hospital
Instagram: @hospitalespanoldemendoza
Facebook: hospitalespanoldemendoza
LinkedIn: Hospital Español de Mendoza
YouTube: @hospitalespanoldemendoza
Sitio web: https://www.hespanol.com.ar/