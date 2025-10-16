Atención ágil, confiable y cercana: 0810-122-000 la nueva línea del Hospital Español de Mendoza

Con el compromiso de seguir mejorando la calidad de sus servicios, el Hospital Español de Mendoza anunció la implementación de una nueva línea telefónica para su centro asistencial. Desde ahora, quienes necesiten comunicarse deberán hacerlo al número 0810-122-0000, que reemplaza el anterior canal de contacto.

Además, el hospital confirmó que continuará disponible el número de WhatsApp 2612114017 para mensajes, facilitando así la comunicación ágil y directa con los pacientes. Esta actualización forma parte de una estrategia integral para optimizar cada aspecto de la atención médica y reforzar el vínculo con la comunidad mendocina.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar el acceso a la comunicación con el Hospital, especialmente para quienes viven lejos o no pueden asistir presencialmente a gestionar su atención.

Desde su creación, el Hospital ha perseguido un único objetivo: ofrecer servicios de salud de calidad como sociedad de beneficencia y mutualidad.

Su espíritu se resume en una clara vocación de servicio y en una preocupación constante por otorgar una medicina integral eficiente y humanizada.

Los socios, pacientes y usuarios que eligen el Hospital Español tienen la tranquilidad de saber que cuentan con la mejor cobertura de salud y que recibirán una cordial y adecuada atención, y diagnósticos y tratamientos acordes a cada necesidad.

Ubicaciones

HOSPITAL ESPAÑOL (Av. San Martín 965, Godoy Cruz)

CENTRO MÉDICO LA BAJADA (Urquiza 327 - Villanueva, Guaymallén)

(Urquiza 327 - Villanueva, Guaymallén) CENTRO MÉDICO VIAMONTE (Viamonte 4737, Chacras de Coria)

Contactanos por WhatsApp

Hospital (Godoy Cruz) 2612114017

C.M. Viamonte (Chacras) 2613442593

C.M. La Bajada (Guaymallén) 2613878331

Otras vías de comunicación con el hospital

Instagram: @hospitalespanoldemendoza

Facebook: hospitalespanoldemendoza

LinkedIn: Hospital Español de Mendoza

YouTube: @hospitalespanoldemendoza

Sitio web: https://www.hespanol.com.ar/