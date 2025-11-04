Reabrió un icónico restorán del Valle de Uco y buscan darle el brillo de otros tiempos

El pasado 18 de octubre Tierras Atamisque se vestirá de celebración con la reapertura del restaurante Rincón Atamisque, tras una importante obra de ampliación de su cocina y espacio de servicio.

Con una renovada propuesta gastronómica, combina la riqueza de los productos locales con una cocina con aires de Bodegón Argentino contemporáneo. Desde la mañana, Rincón Atamisque, ofrece una selección de cafés de especialidad y panadería artesanal, pasando por un mediodía con platos que resaltan sabores autóctonos con productos cultivados en la Finca Atamisque. Al caer la tarde, el ambiente se transforma en un lugar ideal para disfrutar de opciones ligeras y meriendas con una estética contemporánea.

Bajo el lema de “paisajes únicos, experiencias inolvidables y un auténtico estilo de vida”, Tierras Atamisque continúa creciendo en su renovado modelo de negocios. Los desarrollos inmobiliarios, conjugados con actividades agrícolas y servicios para el turismo, se despliegan en casi 1.000 hectáreas comprendidas por Finca Atamisque, ubicada en ingreso al Valle de Uco, Estancia Atamisque y Estancia La Alejandra, ambas en La Carrera.

La propuesta gastronómica de Tierras Atamisque, gestionada por la reconocida chef Patricia Suarez Roggerone, se completa con el Club de Vinos de Estancia Atamisque y La Pulpería de Estancia La Alejandra, configurando un abanico de identidades de cocina en paisajes únicos.

En el marco de este festejo, se presentará también la primera vinificación de Bodega John Dumonceau, ubicada en Estancia Atamisque (La Carrera). Un malbec y un assemblage son los primeros exponentes de esta bodega, la más alta de Mendoza, a 2.000 m.s.n.m.