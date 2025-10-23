Abre sus puertas Alcántara, un nuevo hotel en Chacras que combina naturaleza y servicios exclusivos

Alcántara Hotel es una iniciativa de dos familias mendocinas (Brigante-Martins y Gomensoro-Giraudo) quienes se conocieron en el colegio a donde sus hijas cursaron la primaria. La amistad se fue consolidando con los años y en una charla de café surgió la idea de emprender un proyecto en conjunto relacionado al turismo.

El matrimonio conformado por Luciano Brigante y Natalia Martins (una de las propietarias de la empresa Corchos de Argentina en Luján de Cuyo) viene del rubro vitivinícola y de servicios.

En tanto, Fernando Gomensoro es ingeniero civil y consultor en Naciones Unidas y su esposa Flavia Giraudo es trabajadora social y chef.

Después de evaluar distintas alternativas entre los 4 socios, tomó fuerza el plan de construir un hotel de 4 estrellas superior. El lugar elegido fue un predio de 4400 m2, ubicado sobre la calle Peña Morales en Chacras de Coria, que pertenece a la familia de Natalia.

“Siempre tuvimos la idea de hacer un desarrollo aquí y, finalmente, lo concretamos. El nombre está inspirado en mi abuelo, quien vino a Mendoza desde Portugal (a donde trabajó en la industria del corcho) en un barco llamado Alcantara.

La historia de la inmigración se repite en la de los abuelos de todos, por eso decidimos llamarlo así, lo que a su vez refleja las expectativas de embarcarnos en algo nuevo. El corcho -símbolo de permanencia y respeto por la naturaleza- se convierte en el hilo conductor de una experiencia que celebra la memoria, la hospitalidad y el encuentro”, detalla.

Flexibilidad y servicios diferenciales

Las obras de Alcántara Hotel comenzaron en junio de 2023 y la apertura oficial será el 1 de noviembre de 2025. La inversión inicial rondó 1 millón de dólares y la proyección es recuperarla en un lapso de entre 7 y 8 años, más allá de su valor residual.

El complejo, de 2200 m2 cubiertos, cuenta con 24 habitaciones de 45 m2 cada una con terrazas, zonas de trabajo, estación de café o kitchenette, terraza o galería. Es pet friendly, ofrece desayuno artesanal, Wi-Fi de alta velocidad, estacionamiento interno, recepción las 24 horas, CCTV, piscina atemperada, jacuzzi, acceso a SportClub Gym y jogging map. Asimismo, fogonero, bar, cafetería, servicio de asador y salón para eventos.

En cuanto a sustentabilidad, sus jardines son de bajo consumo hídrico, hay iluminación LED, climatización eficiente y un proyecto de energía solar.

Sobre las expectativas, los socios destacan: “Estamos muy entusiasmados con el inicio de las operaciones del hotel. La idea es brindar un servicio flexible, tanto para el turismo nacional como internacional, y abrirnos al espectro de eventos corporativos y sociales. La tarifa de lanzamiento será muy competitiva: entre 120 y 150 dólares por habitación.

Además, estamos avanzando en convenios con diferentes agencias de turismo y tenemos una propuesta muy interesante para hacer una alianza estratégica con una empresa del sector”.