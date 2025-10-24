Hospital Español amplía su red de atención con la incorporación de cinco nuevas coberturas

El Hospital Español de Mendoza anuncia con satisfacción la firma de nuevos convenios de prestación que suman miles de afiliados a su red integral de salud. Este acuerdo estratégico refuerza el compromiso de la institución con la calidad y el acceso a la atención médica en la provincia.

El Hospital ha incorporado a su cartera de servicios a importantes entidades, brindando ahora cobertura en sus tres direcciones a los afiliados de:

Suma Salud (Sistema Médico Privado)

VISITAR (Management en salud)

MEDIMÁS (Sistema Mutual de Salud)

GRUPO PREMEDIC (Medicina Privada)

OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE ESTACIONES DE SERVICIOS (O.S.T.E.S.)

Fortalecimiento del Abordaje Integral

Con esta ampliación, el Hospital Español fortalece su misión de ofrecer un abordaje integral de la salud. Los nuevos afiliados de estas prepagas y obras sociales podrán acceder a la totalidad de los servicios médicos, tratamientos y tecnología que el Hospital pone a disposición, mejorando significativamente su acceso a la salud.

Consultas e Información de Planes Habilitados:

Los afiliados de las prepagas y obra social mencionadas pueden consultar los planes habilitados y servicios específicos enviando un correo electrónico a: [email protected]