Almundo afianza su liderazgo en Mendoza con una nueva sucursal en Lomas Plaza Comercial

El lunes 6 de octubre, Ahí Vamos Travel, agente oficial de Almundo en Mendoza, abrió una nueva sucursal en Lomas Plaza Comercial (Avenida Champagnat s/n, camino al Challao, frente al Barrio Dalvian).

De esta manera, Renzo Minotto y Rodrigo Pesinatti, junto a sus socios comerciales Matías y Lisandro Biffi, suman su quinta franquicia de la marca en Mendoza. Las demás se ubican en España 1108, Ciudad; Palmares Mall; San Martín Sur 2883 (Complejo The Market), Godoy Cruz y Boedo 685 (Álamo Marketplace), Luján de Cuyo.

Almundo cuenta también con locales en Portal Los Andes (Jumbo), Mendoza Shopping, San Martín, Tunuyán y San Rafael a cargo de otros empresarios.

“La idea de nuestro plan de expansión es cubrir puntos estratégicos del Gran Mendoza, en este caso, la zona oeste para llegar a clientes que no cuentan con agencias de turismo cercanas. Ya somos un equipo de más de 35 personas en la provincia para brindar un servicio diferencial que hoy es muy valorado por los viajeros”, destaca Renzo Minotto.

Los destinos más elegidos

Si bien 2025 ha sido un año complejo en diferentes rubros y el poder adquisitivo se ha visto afectado, desde Almundo Mendoza señalan que la gente no ha dejado de viajar y que los destinos más elegidos por las parejas, familias y grupos de amigos mendocinos son el Caribe (con opciones all inclusive), Brasil y Europa.

También resaltan que, luego de la pandemia, se nota un cambio cultural: un viaje es una inversión, no un gasto y, cada vez más, se refuerza la idea de que a la vida hay que disfrutarla ahora.

En cuanto a la temporada de verano 2026, Renzo Minotto indica que el norte de Brasil lidera las consultas de los interesados.

“Aquí, la conectividad es un punto clave; hoy Mendoza cuenta con vuelos directos a San Pablo, Panamá y Lima, lo que, a su vez, facilita la llegada a Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Esperamos que próximamente se sumen nuevas frecuencias a Río de Janeiro y al Caribe.

Estos vuelos permiten que los mendocinos lleguen a su destino final en una sola escala y con tarifas competitivas, evitando pasar por Chile, Buenos Aires o Córdoba, lo que es una gran ventaja”.

Al consultarle por las expectativas, comparte que este año, a diferencia de otros, las reservas se han realizado con mayor anticipación y que, en el mes 10, ya se alcanzó el mismo nivel de ventas que en todo el 2024.

“Almundo es la agencia número 1 del país, con 170 puntos de venta y soporte 24/7 para acompañar a los viajeros antes, durante y después de cada viaje. Buscamos seguir creciendo y consolidándonos, tanto a nivel local como nacional”, finaliza.