Empresas Y Negocios | 21 oct 2025
Nuevas marcas, negocios y una jornada a puro networking: lo que dejó la Expo Franquicias 2025
Más de 1.150 asistentes participaron de la quinta edición del encuentro en la Nave Cultural. Un panorama del mundo de los negocios en la región y el país.
La Expo Negocios & Franquicias Cuyo 2025, que se realizó el pasado jueves 16 de octubre, en la Nave Cultural reunió al ecosistema emprendedor y empresarial de la región. Con una convocatoria que se supera cada edición, el evento se consolidó como el punto de encuentro más importante del sector para generar contactos, alianzas y oportunidades de inversión y expansión para las empresas.
La Expo organizada por quinto año por Suraci Franquicias propuso una dinámica diferente a ediciones anteriores. Durante toda la jornada, los asistentes descubrieron e interactuaron en el Espacio Business y Expo con las marcas y franquicias.
Al igual que ampliaron el conocimiento con la programación de los dos escenarios simultáneos de charlas y paneles: el Espacio Desarrollo, que contó con 10 oradores, entre ellos el economista Damián Di Pace, el emprendedor y ex Puma Eusebio Guiñazú, Nicolás Suraci referente en el desarrollo de franquicias, entre otros. Y el Espacio Conectar, con 13 paneles y más de 26 speakers de distintos puntos del país.
“Esta edición confirmó que Cuyo tiene un ecosistema emprendedor sólido y en expansión. Cada año se suman nuevas marcas, franquicias, más público y más empresas de otras provincias interesadas en participar”, destacó Nicolás Suraci, organizador de la Expo y director de Suraci Evolución de Empresas.
En el encuentro participaron 35 stands y 40 marcas representando a Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba, Buenos Aires y Tucumán. Fiel al concepto de la expo, este año se sumaron no solo nuevas franquicias, sino otros rubros como tecnología, gastronomía, retail, fitness, salud y bienestar, gestión de software y finanzas, mostrando la diversidad y el dinamismo del tejido empresarial regional.
Nómade Club, Tres Hermanos, Grener, Garantina, Lujuria, Leno, Autoshop, Kripton, Fydels, Hasar, Big Pizza, Ecoroad, Payway, Wetech, fueron alguna de las empresas y franquicias debutantes en la expo regional.
La apertura estuvo a cargo del organizador Nicolás Suraci, con la participación del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, el ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu y María Soledad Falcci, Directora de relaciones institucionales y públicas de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias.
“Nuestro objetivo es seguir generando un espacio que conecte oportunidades reales de inversión con el desarrollo local. La Expo no solo muestra negocios, sino también talento, innovación y un espíritu de crecimiento que identifica a la región”, agregó Juan Manuel Contreras, coorganizador del encuentro.
Toda la jornada estuvo acompañada de el set live de Djs y la participación de distintas etiquetas de vino y marcas gastronómicas que invitaron al público a degustar varietales y nuevos sabores, lo que logró un encuentro con estilo social y distendido más allá del mundo de los negocios.
La Expo contó con el acompañamiento institucional de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), la Municipalidad de Mendoza y el Gobierno de Mendoza, además del apoyo de empresas privadas que se sumaron como sponsors y aliados estratégicos.
Los sponsor que acompañaron la edición fueron Palmares, PayWay, Crear, Belén Graffigna, Kurve, Punto a Punto y Diario Los Andes, Al Pasión, Kolton Masses, Casarena, Nego Zona, AEM, Luimar, Tienda Bazar y Óptima.
Con una marcada presencia de emprendedores, empresarios y representantes de franquicias nacionales, la Expo Negocios & Franquicias Cuyo 2025 reafirmó su papel como un espacio de referencia para conectar proyectos, potenciar inversiones y seguir impulsando el desarrollo económico regional.