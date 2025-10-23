El mítico Fiat 600 volvió a Mendoza y lo tiene Lorenzo Automotores: cuánto sale y cómo es

Lorenzo Automotores presentó de manera exclusiva en Mendoza y San Rafael el Nuevo Fiat 600 Hybrid en Mendoza, una propuesta híbrida que se destaca no solo por su impresionante autonomía, sino también por su diseño, confort y seguridad.

Según Leandro Lipari, gerente de Lorenzo Fiat, este modelo combina un motor 1.2 litros turbo, acoplado a un motor eléctrico, que entrega una potencia de 145 caballos y un torque de 230 Nm.

"Este conjunto, unido a una transmisión de doble embrague de 6 velocidades, transforma al 600 en una verdadera bala en autopista", explicó Lipari.

Además, el consumo total se mantiene por debajo de los 5 litros por cada 100 kilómetros, lo que permite alcanzar una autonomía de hasta 800 kilómetros con un tanque pequeño de solo 40 litros.

Para el grupo Lorenzo, contar con este modelo es un hito comercial. Lipari destacó la calidad del equipamiento y la tecnología incorporada, que ha generado gran expectativa especialmente entre los fanáticos de la marca.

"Actualmente tenemos disponibilidad inmediata, luego de haber vendido unidades en la preventa. Para el próximo mes esperamos recibir muchas más", agregó.

En cuanto al precio, el nuevo 600 se ofrece a 49 millones de pesos, con beneficios especiales y opciones de financiación atractivas para facilitar la adquisición. "Buscamos que cada cliente interesado pueda llevarse este auto exclusivo, por eso desde la concesionaria hacemos un esfuerzo adicional", explicó Lipari.

Fiat ofrece en Mendoza un abanico muy amplio de productos que van desde este 600 híbrido hasta pick-ups 4x4, sedanes, hatchbacks y vehículos medianos y grandes. Además, cuentan con planes de financiación a tasa cero de hasta 30 millones de pesos para ciertos modelos y el respaldo de planes de ahorro con entregas mínimas, garantizando rapidez en la entrega de vehículos cero kilómetro.

Un punto clave para Lorenzo es el servicio post-venta integral, donde su taller destacado ofrece no solo un alto nivel de atención, sino también profesionalismo y calidad. Esto, según Lipari, es fundamental para mantener la fidelidad y satisfacción de los clientes.

El nuevo Fiat 600 híbrido es una muestra más de cómo la marca continúa renovándose para ofrecer tecnología, eficiencia y diseño en un solo paquete, con el respaldo local de Lorenzo Fiat para acompañar a sus clientes en toda la experiencia.