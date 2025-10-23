Chachingo Wine Fair convocó a más de 2.000 personas en Mar del Plata y cierra el año en Mendoza

Chachingo Wine Fair tuvo, la semana pasada, su cuarta edición Mar del Plata. La feria creada por el winemaker Alejandro Vigil, su esposa María Sance y Fernando Gabrielli convocó a más de 2000 personas en dos jornadas. El evento, desarrollado en Haras Santa María del mar a 15 minutos de la Ciudad, contó con la participación de 41 bodegas (de distintas provincias del país) y ofreció más de 200 etiquetas (de gamas media y alta).

“Estamos muy felices por el resultado de nuestra cuarta edición consecutiva en la ciudad de Mar del Plata. El año pasado habíamos tenido un gran evento y creo que volvimos a superar las expectativas de nuestros visitantes. La gastronomía de Mar del Plata está en un momento brillante y llevar los vinos de Argentina a la ciudad es un lujo para nosotros. Esta fue nuestra séptima fecha del año 2024 y ya estamos preparando todo para Mendoza, donde cerraremos el calendario anual

de Chachingo Wine Fair”, comenta Fernando Gabrielli (Co-Founder de Chachingo Wine Fair).

La feria se desarrolló este año en las siguientes plazas: Mendoza (Marzo en Park Hyatt), Rosario (Abril) Salta (mayo), Córdoba (Julio), Buenos Aires (Agosto), Bariloche (Septiembre) y Mar del Plata (Octubre).

La versión Mar del Plata del evento contó con la participación de las siguientes bodegas A 16, Agustín Lanús Wines, Antigal, Antucura, Argento, Bianchi, Bonora Vines, Bressia, Cadus Wines, Carinae, Castel Conegliano, Catena Zapata, Colomé, Durigutti Family Winemakers, El Enemigo, El Relator, Falasco Wines, Humberto Canale, Jasmine de los Mundos, Jorge Rubio, Kalós Wines, La Coste de los Andes, López, LoSance, Luigi Bosca, Mi Terruño, Mil Suelos, Norton, Presente Vinos, Pulenta Estate, Raventos Codorniu, Ruca Malen, Sábato Wines, Séptima Wines, The Wine Plan, Trapiche, Trivento, Weinert, Zorzal Wines y Zuccardi Valle de Uco.

La propuesta contó con shows de música de las bandas locales “Out Of Control” y “Rondamon Reggae”.

Chachingo Wine Fair Mar del Plata cuenta con el auspicio de: Ente Turismo Mendoza, Macro Selecta, Club Vea Vinos, Volf, Banco Macro, Casa Vigil, The Wine Time, Eco de los Andes, Terrasur, MR Mercados Regionales y Gabrielli PR Agencia de Comunicación.

La próxima estación de Chachingo Wine Fair será los días 27 y 28 de Noviembre en Casa Vigil en Mendoza.