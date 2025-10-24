La Segunda Seguros se une a Uiflou para llevar inteligencia artificial a la prevención laboral

La Segunda Seguros anunció el inicio formal de su participación como socia en Uiflou, una innovadora startup tecnológica especializada en la prevención de enfermedades laborales mediante inteligencia artificial y visión por computadora.

Esta relación no es nueva: en 2018, la aseguradora organizó una hackatón en la que seleccionó proyectos con alto potencial de impacto en el sector asegurador, siendo uno de los elegidos el proyecto liderado por el Ing. Leónidas Avila cuya propuesta fue prevenir riesgos ergonómicos con sensores. Desde ese momento, La Segunda brindó apoyo económico, asesoramiento y mentoreo para acompañar el desarrollo de la propuesta.

En sus primeros años, el proyecto comenzó con un guante con sensores que analizaba movimientos repetitivos y posturas, especialmente en entornos industriales. La información recogida se utilizaba para prevenir lesiones musculoesqueléticas, un problema frecuente en líneas de producción.

Durante este período, el equipo recibió acompañamiento constante de especialistas y referentes de La Segunda, que contribuyeron a su evolución técnica y estratégica. Este apoyo fue determinante para que la solución madurara y encontrara aplicaciones concretas en diversas industrias.

En 2024, el proyecto dio un giro clave y adoptó el nombre Uiflou, incorporando tecnología avanzada de inteligencia artificial y computer vision para analizar videos y entregar a las empresas diagnósticos precisos y predictivos. Este cambio amplió el alcance de la solución, permitiendo a las compañías optimizar sus puestos de trabajo con mayor rapidez y precisión.

La Segunda Seguros, alineada con su compromiso de prevención, firmó un acuerdo de inversión junto a ADDventure, comunidad de inversores ángeles de Córdoba, para integrar esta tecnología en su servicio de ART, con foco en empresas de manufactura e industria. En esta ronda participaron Gabriel Allasia, presidente de ADDventure, quien se sumará al board de Uiflou, y Alejandro Bustos, miembro de la comunidad.

El espíritu del proyecto se enmarca dentro de la lógica de convocar, evaluar e integrar soluciones externas que fortalezcan el negocio y aporten valor a los clientes.

“La colaboración con Uiflou es un ejemplo de cómo la innovación puede escalar con respaldo corporativo, acelerando el acceso de los clientes a herramientas de vanguardia en seguridad laboral.” expresó Martín Moser, Gerente de InnLab.

Asimismo, Leónidas Ávila, CEO y cofundador de Uiflou, destacó que esta nueva etapa consolida años de trabajo conjunto: “Estamos muy contentos de formalizar a La Segunda como socia y agradecemos el acompañamiento constante que nos permitió evolucionar desde un prototipo inicial hasta una plataforma inteligente capaz de prevenir siniestros antes de que ocurran. Este acuerdo nos permitirá llegar a más empresas y proteger a más personas en su ámbito laboral”.

La alianza reafirma el compromiso de La Segunda con la prevención y con el impulso de un ecosistema de innovación que conecta startups, corporaciones e inversores. En esta línea, ADDventure se suma como socio inversor, fortaleciendo la red de apoyo al crecimiento de Uiflou y aportando experiencia en acompañar startups tecnológicas en etapas tempranas.

Con esta inversión, los clientes de ART accederán a tecnología de análisis y prevención sin techo de crecimiento, fortaleciendo la seguridad en entornos productivos y posicionando a la aseguradora como un actor clave en la transformación digital de la prevención laboral.

La Segunda Seguros Grupo Asegurador argentino, de origen cooperativo, con más de 90 años en el mercado y presencia en todo el país. Con el propósito de proteger lo más importante para cada persona y empresa, ofrece una amplia variedad de coberturas y se posiciona entre las empresas líderes del mercado asegurador. Se destaca por su compromiso con la calidad del servicio y la atención personalizada y un fuerte enfoque en innovación y sostenibilidad.

ADDventure es una comunidad de inversores ángeles con sede en Córdoba que impulsa startups tecnológicas en América Latina. Su participación en Uiflou refleja el compromiso con la innovación y la construcción de puentes entre emprendedores, corporaciones e inversores para acelerar el crecimiento de soluciones disruptivas.