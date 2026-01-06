EGG, la startup mendocina elegida por Globant para acelerar la adopción de IA en las empresas

Globant (NYSE: GLOB), una compañía nativa digital enfocada en reinventar negocios a través de la tecnología, anunció una alianza estratégica con Egg, empresa líder en el entrenamiento corporativo colaborativo, para lanzar el programa de capacitación “AI Talent Shift”.

Esta iniciativa, que busca acelerar la adopción de la inteligencia artificial en el mundo corporativo, ofrece entrenamiento gratuito para 50 empleados de 50 empresas seleccionadas, asegurando que tanto las compañías como sus equipos se mantengan competitivos a medida que la tecnología avanza.

Si bien muchas organizaciones están invirtiendo en IA, solo el 22% ha comunicado una estrategia de integración a nivel organizacional, según Gallup (agosto de 2025). Más del 78% ya utiliza IA en al menos una función empresarial, pero la integración total sigue siendo limitada (McKinsey, enero de 2025). El desafío ya no se trata únicamente de la tecnología, sino de cambiar comportamientos y mentalidades para que las personas puedan usar la IA de forma natural en su trabajo diario.

A medida que la IA continúa transformando a las organizaciones, la fuerza laboral necesitará desarrollar un nuevo conjunto de power skills. “AI Talent Shift” está diseñado para cerrar esa brecha y ofrecer resultados de manera rápida, permitiendo que las organizaciones vean mejoras de productividad medibles, directamente vinculadas a la integración de la IA, en menos de tres meses.

Las empresas seleccionadas comenzarán con dos sesiones gratuitas para 50 empleados de manera gratuita, en las que experimentarán de forma práctica el impacto de incorporar la IA en sus flujos de trabajo y procesos de decisión.

Aquellas que encuentren resultados podrán luego expandir el programa a toda la organización y profundizar en el recorrido completo de siete sesiones, diseñado para consolidar la adopción cultural y la transformación transversal impulsada por la inteligencia artificial.

Egg es pionera global en la transformación conductual a gran escala, permitiendo que las organizaciones evolucionen con la misma rapidez con la que cambia el mundo.

Su plataforma de cooperación impulsada por IA ofrece experiencias de aprendizaje masivas que incorporan nuevas habilidades, mentalidades y cambios culturales directamente en el trabajo diario. Con la confianza de empresas líderes a nivel mundial, Egg transforma la manera en que los equipos aprenden, se adaptan y prosperan juntos, convirtiéndose en el socio ideal para esta iniciativa de capacitación en inteligencia artificial.

La visión tecnológica de Globant, junto con la metodología de cambio basada en comportamientos de Egg, impulsan un programa de capacitación que ayuda a las organizaciones a incorporar la IA en los flujos de trabajo diarios, la dinámica de los equipos y los procesos de toma de decisiones. Es una combinación única: escala, aprendizaje colaborativo y cambio acelerado, en una iniciativa integral diseñada para facilitar la transformación en toda la organización.

“El verdadero obstáculo en la adopción de la IA no es la tecnología en sí misma, sino cómo las personas abrazan este gran cambio cultural”, señaló Javier Scher, SVP Technology en el Games & Education AI Studio de Globant.

“A través de nuestra alianza con Egg, estamos yendo más allá de la capacitación tradicional para impulsar un verdadero cambio de mentalidad. Esta iniciativa se centra en la aplicación práctica más que en la teoría abstracta, empoderando a los empleados para integrar la IA de manera fluida en su trabajo diario y desbloquear nuevo valor en toda la organización".

Por su parte, PhD. Ignacio Gómez Portillo, CEO y fundador y CEO de Egg, afirmó: “AI Talent Shift no es una solución empaquetada; es un camino colaborativo. Requiere visión, adaptabilidad y un profundo compromiso con el cambio. Al combinar nuestra metodología basada en comportamientos con la experiencia tecnológica global de Globant, esta iniciativa ayudará a los equipos a reinventar la manera en que trabajan con IA. Estamos comprometidos a apoyar a las organizaciones que quieran liderar el futuro del trabajo en lugar de simplemente mantenerse al ritmo".

Con esta alianza, Globant y Egg buscan acelerar la adopción responsable de la inteligencia artificial en las empresas y desarrollar una nueva generación de talento preparado para el futuro del trabajo.

Las empresas interesadas pueden postularse para participar en la iniciativa a través de : https://eggeducacion.typeform.com/to/APMY2Wb8

