Premio Polo TIC: Mendoza distingue a las empresas que abrazan la innovación y las nuevas tecnologías

El Polo TIC Mendoza anunció la apertura de la edición 2025 de sus Premios a la Innovación Tecnológica, un reconocimiento que integra al sector académico, empresarial y público vinculado a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

La iniciativa tiene como objetivo destacar a quienes promueven la innovación como herramienta para mejorar la vida de las personas, fortalecer el ecosistema local y consolidar a Mendoza en la vanguardia de la revolución digital.

Categorías y destinatarios

Las postulaciones se recibirán en cuatro categorías:

Innovación en el sector público: para proyectos tecnológicos que mejoren la gestión estatal o los servicios a la ciudadanía.

para proyectos tecnológicos que mejoren la gestión estatal o los servicios a la ciudadanía. Empresa privada con mayor impacto en el ecosistema TIC : destinada a organizaciones que fomenten la innovación, generen empleo y realicen inversiones estratégicas.

: destinada a organizaciones que fomenten la innovación, generen empleo y realicen inversiones estratégicas. Innovación en el ámbito académico: para instituciones, docentes, investigadores o estudiantes que apliquen la tecnología en la enseñanza y la vinculación con el sector productivo.

para instituciones, docentes, investigadores o estudiantes que apliquen la tecnología en la enseñanza y la vinculación con el sector productivo. Premio a la trayectoria en innovación tecnológica: reconocimiento honorífico a quienes hayan contribuido de manera sostenida al desarrollo tecnológico provincial.

Podrán participar empresas, instituciones, equipos o emprendedores del ecosistema TIC mendocino. Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 30 de octubre de 2025 y deberán realizarse a través del formulario digital disponible en el sitio oficial del Polo TIC Mendoza, donde también se pueden consultar las bases y condiciones completas.

Proceso de selección y premiación

El jurado, compuesto por referentes del ámbito tecnológico, académico, empresarial y público, evaluará los proyectos presentados.

Los finalistas serán votados por los socios del Polo TIC Mendoza, y los ganadores se anunciarán en la ceremonia de premiación que tendrá lugar el jueves 13 de noviembre en la Bodega Chandon.

Los proyectos distinguidos recibirán un trofeo, un certificado y visibilidad institucional, como reconocimiento a su contribución al desarrollo tecnológico y sostenible de la provincia.

Datos clave: