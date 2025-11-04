Tecnología | 27 oct 2025
Premio Polo TIC: Mendoza distingue a las empresas que abrazan la innovación y las nuevas tecnologías
Los interesados ya pueden postularse a la distinción que tiene como objetivo destacar a quienes promueven la innovación como herramienta para mejorar la vida de las personas, fortalecer el ecosistema local y consolidar a Mendoza en la vanguardia de la revolución digital.
El Polo TIC Mendoza anunció la apertura de la edición 2025 de sus Premios a la Innovación Tecnológica, un reconocimiento que integra al sector académico, empresarial y público vinculado a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
La iniciativa tiene como objetivo destacar a quienes promueven la innovación como herramienta para mejorar la vida de las personas, fortalecer el ecosistema local y consolidar a Mendoza en la vanguardia de la revolución digital.
Categorías y destinatarios
Las postulaciones se recibirán en cuatro categorías:
- Innovación en el sector público: para proyectos tecnológicos que mejoren la gestión estatal o los servicios a la ciudadanía.
- Empresa privada con mayor impacto en el ecosistema TIC: destinada a organizaciones que fomenten la innovación, generen empleo y realicen inversiones estratégicas.
- Innovación en el ámbito académico: para instituciones, docentes, investigadores o estudiantes que apliquen la tecnología en la enseñanza y la vinculación con el sector productivo.
- Premio a la trayectoria en innovación tecnológica: reconocimiento honorífico a quienes hayan contribuido de manera sostenida al desarrollo tecnológico provincial.
Podrán participar empresas, instituciones, equipos o emprendedores del ecosistema TIC mendocino. Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 30 de octubre de 2025 y deberán realizarse a través del formulario digital disponible en el sitio oficial del Polo TIC Mendoza, donde también se pueden consultar las bases y condiciones completas.
Proceso de selección y premiación
El jurado, compuesto por referentes del ámbito tecnológico, académico, empresarial y público, evaluará los proyectos presentados.
Los finalistas serán votados por los socios del Polo TIC Mendoza, y los ganadores se anunciarán en la ceremonia de premiación que tendrá lugar el jueves 13 de noviembre en la Bodega Chandon.
Los proyectos distinguidos recibirán un trofeo, un certificado y visibilidad institucional, como reconocimiento a su contribución al desarrollo tecnológico y sostenible de la provincia.
Datos clave:
- Inscripciones: hasta el jueves 30 de octubre de 2025
- Evento de premiación: jueves 13 de noviembre de 2025, en Bodega Chandon
- Bases y formulario de inscripción: poloticmendoza.org