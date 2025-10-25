AFA presentó a Supervielle como nuevo Sponsor de la Selección Argentina

En el marco de su plan de expansión comercial en todo el mundo, la Asociación del Fútbol Argentino presentó oficialmente a Banco Supervielle, como nuevo Sponsor Regional de las Selecciones Nacionales, durante un evento realizado en el predio Lionel Messi de Ezeiza que reunió a representantes de ambas instituciones, periodistas e invitados especiales.

El acuerdo refuerza el crecimiento comercial de AFA en los últimos años y consolida a Supervielle, como un jugador clave del sistema financiero argentino, convirtiéndolo en un aliado estratégico a nivel nacional rumbo al Mundial 2026.

La presentación contó con la participación del presidente de la AFA, Claudio Tapia, Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de AFA, y del CEO de Banco Supervielle, Gustavo “Paco” Manriquez, quienes destacaron la importancia del acuerdo y la convergencia de valores entre ambas instituciones.

En relación a éste tema, Claudio Tapia, Presidente de AFA, destacó: "Estamos muy contentos de anunciar un nuevo acuerdo comercial de nuestra Institución. AFA atraviesa un proceso de crecimiento de marca global sin precedentes, con presencia en todos los mercados y territorios, trabajando con marcas nacionales y multinacionales líderes en los proyectos de Selecciones Nacionales, Liga Profesional, Consejo Federal y todo el Fútbol Argentino. Este acuerdo con una compañía de primer nivel como Supervielle refuerza esta estrategia. Bienvenido Supervielle a la familia de los Campeones del Mundo y gracias por confiar en los proyectos de AFA".

Gustavo “Paco” Manriquez CEO de Banco Supervielle afirmó: “Estamos muy felices y entusiasmados con esta alianza. Como banco de origen argentino, sentimos una conexión especial con la Selección: compartimos sus valores de pasión, esfuerzo, planificación y trabajo en equipo. Así como la Selección hace que millones de argentinos se sientan representados, nosotros buscamos seguir el ritmo de nuestros clientes y acompañarlos en su día a día. Queremos que sientan el orgullo y la

confianza de pertenecer a Supervielle, tal como sentimos todos cuando juega la Selección. Ese es el espíritu que nos une”

Como parte del vínculo entre Supervielle y la AFA, los clientes de Supervielle podrán acceder a experiencias, beneficios y oportunidades para viajar al Mundial.

Por su parte, Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de AFA, agregó: "Dentro del proceso de expansión global de la marca AFA hemos crecido desde 2017 hasta hoy de una forma significativa, abriendo mercados estratégicos, sumando acuerdos comerciales importantes, trabajando con más de 100 compañías en todo el mundo y generando nuevas unidades de negocio.