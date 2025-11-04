El turismo tiene cita obligada en Maipú: llega la feria de viajes más grande de Mendoza

La Municipalidad de Maipú organizará una feria que reunirá las principales ofertas turísticas del país. El evento se llevará a cabo el 15 de noviembre en el multiespacio Olivos de Arauco. Además, se realizará una jornada de networking con los prestadores más destacados de la Argentina.

El próximo 15 de noviembre, Maipú Municipio será anfitrión de una nueva edición de la Expo Vacaciones 2025, que se desarrollará en el multiespacio Olivos de Arauco, ubicado en Videla Aranda 2080, de 15 a 21 horas. La feria, abierta al público mediante la compra de una entrada, presentará una amplia oferta de destinos turísticos del país para planificar las próximas vacaciones.

El evento contará con la participación de agencias de viajes y prestadores turísticos de todo el país. La feria ofrecerá promociones en paquetes nacionales, internacionales y locales, además de espectáculos, shows y música en vivo, para que los visitantes disfruten de una jornada en familia mientras eligen su próximo destino.

La actividad es organizada por Maipú Municipio junto a la Asociación Mendocina de Agencias de Viaje y Turismo (AMAVyT), con el acompañamiento de RNAV, EMETUR, la Cámara de Turismo de Maipú, Olivos de Arauco Multiespacio, La Bodeguita y el hotel Esplendor by Wyndham Mendoza.

Las entradas tendrán un valor de $8.000 e incluirán una copa y una degustación de vino, mientras que para menores el costo será de $3.000 e incluirá una bebida sin alcohol. El evento contará con sectores destinados a emprendedores, agencias de viajes y prestadores, quienes presentarán sus diferentes propuestas al público asistente.

Espacio de networking

El viernes 14 de noviembre se realizará, también en el multiespacio Olivos de Arauco, una instancia de networking en la que prestadores minoristas y mayoristas podrán interactuar para establecer alianzas estratégicas y fortalecer sus vínculos comerciales.

La actividad comenzará a las 17 y concluirá con un sunset que se extenderá hasta las 23:30. El encuentro será exclusivo para agencias de viajes minoristas con legajo oficial y para profesionales del sector.