Hoyo en uno para Banco Macro: la entidad combinó deporte y beneficios en La Vacherie Country Golf

En el marco del acuerdo estratégico entre Banco Macro y La Vacherie Country Golf se disputó el viernes y sábado pasado el “Torneo Copa Banco Macro”, con el apoyo de la comisión directiva, socios y jugadores.

En el mismo participaron más de 120 jugadores que disfrutaron de dos días a pleno golf y donde hubo premios y obsequios para los jugadores y asistentes.

Posteriormente se realizó la premiación del Torneo y del sorteo organizado por Banco Macro.

Durante el encuentro, Banco Macro presentó un beneficio exclusivo para los residentes y asociados deportivos del country: todos los que adhieran al débito automático con Tarjetas de Crédito de Macro, el pago de las expensas o cuotas sociales mensuales, acceden a un 15% de descuento durante 12 meses.

Los clientes Macro Selecta además de acceder a un servicio exclusivo cuentan con una gran cantidad de beneficios. En este sentido, pueden tener experiencias únicas en un circuito Gourmet de restaurantes y hoteles boutiques por las mejores bodegas de la provincia de Mendoza.

Banco Macro acompaña el deporte porque representa la importancia de la superación, la solidaridad, la lealtad y el respeto.

Cada día apoya a más disciplinas deportivas en toda la Argentina, porque cree en el poder transformador para promover la construcción de una sociedad más inclusiva.

Está detrás del esfuerzo de todos los argentinos que persiguen un sueño, para que puedan pensar en grande, no importa la cancha, no importa la provincia.

El torneo en La Vacherie Country Golf se disputó a 18 hoyos Medal Play y éstos fueron los principales resultados en cada una de las siete categorías:

Mejor gross general

Mejor gross general: Federico Day, con 70 (-2)

Caballeros de 0 a 13 de handicap

1º Martín Cohn: 68

2º Juan Manuel Suárez: 70

Caballeros de 14 a 21 de handicap

1º Facundo Alonso: 63

2º José Alonso: 69

Caballeros 22 al máximo

1º Mauricio Cáceres: 65

2º Gastón Moya: 66

Senior 0 a 22 de handicap

1º Fabián González: 67

2º Luis Caballero: 69

Senior 23 al máximo

1º Javier Videla: 63

2º Gonzalo Aguiar: 71

Damas 0 a 26 de handicap

1º Soledad Carrasco: 67

2º Fernanda Schiavone: 68

Damas de 27 al máximo

1º Mabel Pizarro: 68

2º Edith Pol: 68