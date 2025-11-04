B-Fest 2025: vinos, música y gastronomía con propósito, en los jardines de Trivento

Vuelve B-Fest, la experiencia que fusiona vino, música, gastronomía y compromiso social. El próximo 7 de noviembre a las 19 horas, los jardines de Bodega Trivento (RP60 & Jerónimo Ruiz, Maipú) serán el escenario de un atardecer mendocino que invita a brindar por un futuro más sostenible.

Las nueve bodegas participantes: Araujo, CARO, Dolium Bodega Subterránea, Domaine Bousquet, Kaiken, Lagarde, Penedo Borges, The Wine Plan y Trivento desplegarán sus vinos mientras suenan los sets en vivo de Blex ar y Lorena Henríquez.

La propuesta se completa con la gastronomía del restaurante Los Vientos, que ofrecerá tres platitos por persona, una copa de regalo y beneficios para la movilidad responsable: un cupón de descuento en Cabify para el traslado de ida y/o vuelta.

Causa solidaria

En esta edición, el festival apoyará a FonBec, contribuyendo a la entrega de becas educativas a estudiantes que inician el ciclo lectivo 2026. Una acción que reafirma el compromiso de B-Fest con el impacto positivo en la comunidad.

La anfitriona. Bodega Trivento, certificada Empresa B desde 2021, vuelve a ser sede del encuentro y comparte sus jardines para celebrar la importancia de la colaboración entre empresas con propósito.

“Formar parte de la Comunidad B nos inspira a trabajar junto a otras organizaciones que comparten nuestra visión de generar un cambio positivo en la sociedad”, afirma Ma. Mercedes Álvarez, gerente de Sustentabilidad de Bodega Trivento.

Las entradas Early Bird estarán disponibles hasta el 31 de octubre, exclusivamente en entradaweb.com. No habrá venta en puerta, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación.