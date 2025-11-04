Lup: nace el primer supermercado online 100% libre de gluten de Mendoza

En un contexto donde las personas con celiaquía o con hábitos de alimentación saludable y de consumo sin gluten encuentran pocas opciones accesibles, LUP Sin Gluten llega para cambiar las reglas del juego.

Se trata del primer supermercado online 100% libre de gluten de Mendoza (www.lupsingluten.com.ar), con más de 600 productos disponibles y envíos gratis en toda la provincia.

Desde Lup explicaron que la idea surge luego de darse cuenta que había y hay opciones en Mendoza, pero no todo está en un solo lugar. Asimismo, en la provincia, son solo algunas las marcas y empresas que cuentan con sello y sus alimentos están certificados. En base a ello, es que nació con la idea de concentrar variedad, y muchas marcas y productos en un solo lugar.

Una de las grandes innovaciones de LUP Sin Gluten es su amplia línea de comidas congeladas y ultracongeladas crudas y cocidas, elaboradas con ingredientes naturales y sin gluten, listas para disfrutar en pocos minutos.

Estas opciones combinan practicidad, sabor y seguridad alimentaria, ideales para resolver almuerzos, cenas o meriendas sin complicaciones, manteniendo intactas sus propiedades nutricionales y su frescura. Desde milanesas, tartas, empanadas, wrapps, Nuggets, pizzas y pastas hasta tortitas, medialunas o panificados, los productos congelados de LUP ofrecen una alternativa deliciosa y saludable para toda la familia, para el almuerzo en el trabajo, o el almuerzo de los chicos en el colegio. Además, son la solución perfecta para cumpleaños, eventos o reuniones.

LUP nace con el propósito de facilitar en un solo lugar y a solo un clic de distancia. Desde comidas congeladas hasta snacks, panificados, harinas especiales, bebidas y delicatessen, todos los productos son aptos para celíacos, con etiquetado y sello garantizado, seleccionados cuidadosamente por su calidad. La empresa, la podes seguir, con todos sus productos, novedades y promociones en su Instagram: @lupsingluten

A diferencia de los supermercados tradicionales, LUP funciona exclusivamente online, con una tienda moderna, intuitiva y segura que permite comprar desde el celular o la computadora y recibir los productos directamente en casa. Sin embargo, indicaron desde la empresa que en breve abrirán un local físico, para todas aquellas personas que requieren y desean también mirar y conocer todo lo que hay.

La propuesta se apoya en proveedores certificados de Mendoza, Buenos Aires, Córdoba y otras provincias, garantizando una amplia variedad y una excelente relación entre calidad y precio.

Una propuesta pensada para todos

El catálogo de LUP está diseñado para celíacos, veganos, personas con restricciones alimentarias y consumidores que simplemente buscan comer sin gluten.

Entre sus categorías más destacadas se encuentran: Comidas congeladas sin gluten: milanesas, pizzas, empanadas, pastas, panes y tartas. Snacks y meriendas saludables: galletas, budines, barritas, cereales. Productos de almacén: fideos, harinas, premezclas, dulces, rebozadores, suplementos y chocolates, caldos, sopas.