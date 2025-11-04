Un mendocino, dos socios de Nueva York y una Llave Michelin: la historia del hotel que proyecta Mendoza al mundo

Chozos Resort celebró la obtención de una Llave Michelin, el nuevo reconocimiento internacional que distingue a los hoteles más extraordinarios del mundo, con una cena íntima en su restaurante Barro Cocina.

El evento reunió a propietarios, actores destacados del sector turístico y hotelero, periodistas, y representantes de otros hoteles mendocinos también reconocidos en esta primera edición de la distinción en Argentina.

Un proyecto nacido en la montaña

Chozos Resort nació hace cinco años y medio impulsado por la visión de elevar aún más a la provincia como un destino de clase mundial. Para concretar este sueño, nació una sociedad entre Armentano Desarrollos Inmobiliarios y Margarette Lee y Young Woo & Associates, desarrolladora con base en Nueva York para llevar adelante el codesarrollo del proyecto.

Desde el inicio, la propuesta se apoyó en un concepto arquitectónico y simbólico único, concebido por el artista Sergio Roggerone y desarrollado junto a Luis Battaglia, combinando arte, naturaleza y arquitectura de autor. Con el paso del tiempo, se incorporaron nuevas capas de experiencia, entre ellas los icónicos glampings “nidos de pájaros” y la apertura de Barro Cocina, consolidando un ecosistema integral de hospitalidad frente a la Cordillera de los Andes.

Un reconocimiento que trasciende

La Llave Michelin, equivalente a las Estrellas Michelin en gastronomía, celebra a hoteles que elevan el arte de la hospitalidad a su máximo nivel, distinguiéndose por su arquitectura, autenticidad y excelencia en el servicio.

Este año, la Guía MICHELIN evaluó 2.457 hoteles de todo el mundo y sólo 15 en Argentina recibieron esta prestigiosa distinción. Con este logro, Mendoza se consolida como uno de los destinos más atractivos del país, y Chozos Resort reafirma su posición como referente internacional.

Palabras de Nicolás Armentano

“Este reconocimiento no es solo un premio. Es la prueba de que cuando se trabaja con sentido, los sueños se convierten en hazañas. Hoy, el camino se consolidó: recibir una llave Michelin no es solamente un reconocimiento internacional, sino un activo que impacta directamente en la valorización inmobiliaria.

Como desarrolladora hemos estado trabajando en el posicionamiento de Chozos Resort y aquí es donde nuestra tarea es clara: construir valor futuro y generar plusvalía sostenida.

Gracias a cada persona que confió y formó parte de este camino", destacó Nicolás Armentano, Director de Armentano Desarrollos Inmobiliarios.

Palabras de Margarette

Desde el primer momento en que conocimos esta tierra, supimos que tenía un potencial extraordinario, por la fuerza y la nobleza del entorno. Mi relación con el arte me permitió imaginar cómo podríamos transformar esa potencia natural en una experiencia viva.

Así nació Chozos, inspirados en formas ancestrales, reinterpretadas desde una mirada artística y contemporánea.

Ver hoy este proyecto consolidado, reconocido internacionalmente con una Llave Michelin, tiene un valor enorme. El impacto cultural, turístico y económico de Chozos Resort eleva a Mendoza como destino de clase mundial.

Nicolás Armentano y Margarette Lee Young Woo y Nicolás Armentano

