Vinos mendocinos con sello propio: tres bodegas debutan en Perú con propuestas diversas y de calidad

En julio pasado, ProMendoza recibió la visita de Marina Pelegrin, gerenta general de Casa Teodoro Harth, una empresa franco-peruana con más de 160 años de trayectoria en comercio internacional, con sede en Lima.

El objetivo de la visita fue evaluar la incorporación de vinos mendocinos al portafolio de la compañía para su distribución en Perú, Ecuador y Colombia.

Durante su estadía, la empresaria mantuvo reuniones en la sede de ProMendoza y recorrió bodegas ubicadas en los principales oasis productivos de la provincia. Participaron alrededor de quince bodegas mendocinas, que presentaron una amplia diversidad de estilos y propuestas vitivinícolas.

Salute: vinos mendocinos para restaurantes peruanos

El grupo Salute, una fusión de tres bodegas de Maipú, vendió tres pallets (2.500 botellas) distribuidos en tres gamas de precio. “Exportamos nuestra línea de entrada Conejo Negro, un Malbec de $2,30 pensado para captar clientes por volumen y para el servicio por copa en restaurantes”, explicó Antonella Tornello, expo manager del grupo.

Además, Casa Teodoro Harth mostró interés en la etiqueta Bonomo Montiel, lo que motivó una segunda reunión con degustación virtual. “Enviamos dos varietales de esa línea: Pinot Noir y Sauvignon Blanc Seco, con miras a una distribución en Cusco y zonas alejadas de Lima”, agregó Tornello.

Viña Alta: vinos esenciales para nuevos mercados

Emiliano Rico, integrante de la bodega familiar Viña Alta, ubicada en San Martín, celebró la oportunidad: “Perú era una plaza a la que queríamos llegar. Casa Teodoro Harth eligió nuestra gama media Esencial, con dos etiquetas: Naranjo (100% Pedro Ximénez) y Malbec (100% varietal)”.

La bodega envió 1.600 botellas con el objetivo de que el importador pueda probar y experimentar. “Confiamos plenamente en nuestros vinos y creemos que funcionarán muy bien en ese mercado”, concluyó Rico.

Magia de Uco: primer paso en Perú con un Malbec vegano

Por su parte, Gianfranco Budetta, gerente comercial de Magia de Uco -bodega ubicada en Los Chacayes, Tunuyán- anunció la primera exportación de la bodega al país andino: 240 botellas de Intertwine, un vino de media gama con un valor FOB de $5.

“Intertwine es un Malbec 100% vegano y libre de gluten, ideal para ingresar a nuevos mercados por su excelente relación precio-calidad. Nuestra estrategia apunta al canal Horeca, y esperamos introducir próximamente nuestra línea Magia de Uco”, detalló Budetta.