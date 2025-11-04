Lanzan en Mendoza el primer servicio de estética médica para eventos empresariales y sociales

En un mundo donde la primera impresión cuenta, sentirse bien con la propia imagen puede marcar la diferencia. Cada vez más personas buscan tratamientos estéticos que no solo embellezcan, sino que acompañen su identidad. En ese camino, la Dra. Leticia Vallejos, médica especialista en estética, se destaca por ofrecer tratamientos personalizados para hombres y mujeres que se preparan para eventos empresariales o compromisos sociales importantes.

“Mi objetivo es que cada paciente se vea bien sin dejar de reconocerse frente al espejo”, explica la Dra. Vallejos, quien combina la ciencia médica con una mirada estética natural. Su enfoque se centra en realzar los rasgos propios de cada persona, equilibrando armonía y expresión, sin exageraciones ni resultados artificiales.

Los tratamientos más buscados

Entre los tratamientos más elegidos se encuentran la aplicación de toxina botulínica (bótox) para suavizar líneas de expresión, el relleno de labios y surcos nasogenianos con ácido hialurónico, y los protocolos de revitalización facial, ideales para lograr un aspecto descansado y luminoso.

Además, la Dra. Vallejos realiza una evaluación personalizada en la primera consulta, donde analiza el tipo de piel, la fisonomía y los objetivos del paciente. A partir de ese diagnóstico, diseña un plan de tratamiento adaptado al tiempo disponible antes del evento, priorizando siempre la seguridad y los resultados naturales.

Para los hombres, las consultas estéticas también son cada vez más frecuentes. “Muchos ejecutivos o profesionales se acercan antes de una reunión importante o una presentación, buscando mejorar el aspecto de su piel o atenuar signos de cansancio”, comenta Vallejos. En estos casos, se aplican técnicas específicas que mantienen la expresión masculina y la frescura del rostro.

Concepto de belleza consciente

Su propuesta se enmarca en un concepto de belleza consciente, que respeta los tiempos, las edades y las necesidades de cada paciente. Más que transformar, busca acompañar. “El bienestar también se refleja en el rostro, y cuando uno se siente bien, todo lo demás fluye mejor”, agrega la profesional.

Con una amplia experiencia en medicina estética y un espacio pensado para la atención personalizada, la Dra. Leticia Vallejos combina tecnología, calidez humana y un enfoque médico integral. Cada detalle —desde la primera consulta hasta el seguimiento posterior— está orientado a brindar una experiencia cuidada y profesional.

Así, quienes tienen un evento importante, una reunión empresarial o una ocasión especial, encuentran en su consultorio (WhatsApp: +54 9 261 510 5348) un aliado para potenciar la confianza y realzar su belleza natural sin excesos.

"Porque sentirse bien también es parte del éxito", concluyó la médica.