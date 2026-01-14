Innovación mendocina: Kalak, la startup de comida real para mascotas que conquistó el Torneo de Emprendedores 2025

Magali Morgui es médica veterinaria y junto a su socia, Pilar Oses, desde hace más de un año elaboran alimentos 100 % reales y suplementos dietarios para perros y gatos.

La idea nació durante la pandemia, cuando Magali detectó que crecía el interés de hacer un cambio hacia una alimentación natural en las mascotas. Ese fue el puntapié para comenzar a formarse y luego especializarse en Nutrición con el objetivo de brindar una respuesta a esta necesidad latente.

“Descubrí un mundo nuevo y comencé a armar las dietas de mis pacientes con alimentos reales (principalmente carnes y verduras). Sin embargo, la falta de tiempo de los tutores para conseguir los ingredientes y prepararlas, era un problema. Por eso decidí desarrollar una fórmula específica que cumpliera con mis expectativas”, cuenta.

Luego de avanzar en la parte técnica, con diferentes pruebas y procesos, Magali se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Convocó entonces a su cuñada Pilar Oses para encargarse de la logística, administración y ventas y, de esa manera, llevar a cabo el proyecto Kalak en conjunto.

La primera producción, realizada en una cocina de casa, fue de 15 kilos de alimento. Debido al éxito que tuvo, las socias decidieron alquilar una fábrica en Godoy Cruz, desde donde hoy elaboran 700 kilos por mes. Entre los planes está el de montar un establecimiento propio.

En pleno crecimiento



“Todos los ingredientes del alimento que ofrecemos se pueden pronunciar sin problemas: pollo, seso, hígado, corazón, acelga y zapallo orgánicos”, destaca Magali con orgullo. Los paquetes se presentan en envases transparentes y congelados, de 500 gramos o 1 kilo, que se pueden fraccionar.

También explica que la fórmula base es flexible, puede variar acorde a la especie y edad del animal, como así también suplementarse con caldo de colágeno, semillas de zapallo o cúrcuma y en cada caso es fundamental el acompañamiento de un profesional.

Kalak cuenta con 4 puntos de venta ubicados en Ciudad de Mendoza, Las Heras y Carrodilla, Luján. Los pedidos se pactan por WhatsApp y hay una página web en desarrollo para la venta online.

En cuanto a precios, la veterinaria indica que el producto compite con los alimentos súper Premium que se encuentran en el mercado. Señala que, a largo plazo, la alimentación real hace que las mascotas no se enfermen, lo que tiene un beneficio económico y a la vez, se refuerza el vínculo con sus tutores.

Un reconocimiento provincial

A fines de octubre de 2025 se conoció la noticia de que Kalak resultó ganadora del Torneo de Emprendedores 2025, organizado por la Ciudad de Mendoza, el Club de Emprendedores y en Banco Galicia.

“Fue una experiencia muy enriquecedora. Luego de postularnos y quedar seleccionadas pasamos por un proceso de formación grupal con referentes de distintas áreas. Esta instancia nos dio la posibilidad de hacer networking con otros emprendedores y se generó una sinergia muy positiva entre todos. El paso siguiente fueron una serie de mentorías personalizadas específicas para nuestro proyecto. Llegamos a la final, presentamos nuestro pitch y obtuvimos el primer puesto.

Este reconocimiento es un gran impulso para seguir creciendo y escalando. El premio, de 2 millones de pesos, lo destinaremos a la compra de maquinaria para lograr montar nuestra propia fábrica”.