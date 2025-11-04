"El lado B del éxito": la serie de Omint que visibiliza la salud mental en el deporte de alto rendimiento

¿Qué sucede cuando se apagan los reflectores y las medallas se guardan en un cajón? ¿Cómo se gestiona la presión de ser un ídolo nacional? Con el objetivo de explorar estas preguntas y visibilizar la importancia de la salud mental en el deporte, Omint lanzó "El lado B del éxito", una cápsula de entrevistas que promete mostrar la faceta más personal de algunos de los atletas más destacados de Argentina.

El ciclo inaugura con una conversación a fondo con el legendario goleador Gabriel Batistuta y a lo largo de los episodios, otros deportistas que marcaron una época compartirán sus experiencias, abordando sin filtros cómo las presiones de la alta competencia, la exposición mediática y las expectativas propias y ajenas impactaron en su bienestar emocional.

"El lado B del éxito" de Omint busca generar un espacio honesto y cercano, que conecte con la audiencia desde un lugar de vulnerabilidad y fortaleza. La propuesta se aleja del recuento de hazañas deportivas para centrarse en el viaje interior de los atletas, abriendo una reflexión fundamental sobre el equilibrio entre el éxito, el bienestar y el cuidado de la salud mental.

Adeline Stevens, Gerente Corporativa de Marketing del Grupo Omint comentó, "queríamos ir más allá de la historia conocida y crear un espacio para conversaciones valientes y necesarias sobre la salud mental”. Creemos que sus historias tienen un poder inmenso para inspirar y ayudar a derribar tabúes sobre la salud mental, no solo en el deporte, sino en toda la sociedad”. Esta campaña se suma a todo el trabajo que el equipo de comunicaciones está realizando en redes sociales, en pos de posicionarnos como lideres en una prevención activa, y llevando la conversación con temáticas que nos interesan a todos.

Tras el encuentro con Batistuta, la serie se prepara para recibir a otras figuras icónicas. Los próximos en compartir su "Lado B" serán:

José Meolans – 23 de octubre

Luciana "Lucha" Aymar – 30 de octubre

Walter Herrmann – 6 de noviembre

Aldana Vaulet – 13 de noviembre

Paula Pareto – 20 de noviembre

El Grupo Omint inició sus actividades en Argentina en 1967 y en 1980 en Brasil. Actualmente, está formado por Omint Argentina, Omint Brasil, Omint Prepaga, Omint Seguros, Omint Assistance, 3 clínicas y 2 centros médicos propios: Clínica Santa Isabel, Clínica del Sol, Clínica Bazterrica, Centro Médico Bazterrica y Centro Médico Santa Rita; además cuentan con clínicas odontológicas en Argentina y Brasil.

Su objetivo es garantizar calidad de servicios médicos, eficacia y ética profesional, anticipándose a las tendencias en el cuidado de la salud. Con más de 55 años de trayectoria en el país, se ha posicionado como una empresa de medicina privada líder en calidad médica. En el exterior, el Grupo Omint es miembro de instituciones de prestigio internacional como el IAG (International Assistance Group) y el IFHP (International Federation of Health Plans).